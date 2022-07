Vermisste 17-Jährige tot aufgefunden: Mann in U-Haft

Es ist bittere Gewissheit: Fünf Tage nach ihrem Verschwinden wurde eine 17-Jährige im Landkreis Ludwigsburg tot aufgefunden. Es wird von einem Gewaltverbrechen ausgegangen. Ein 35 Jahre alter Mann wurde festgenommen.

Das Mädchen hatte am Dienstagnachmittag vergangener Woche die Wohnung in Asperg verlassen und war dann abends nicht zu den Eltern zurückgekehrt. Die Polizei suchte mit einer öffentlichen Vermisstenfahndung sowie mit einem Hubschrauber, Drohnen und Spürhunden nach der 17-Jährigen. Wo ihr Leichnam am Sonntagmittag gefunden wurde, teilten die Ermittler nicht mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Im Gebüsch versteckt: „Drogenboss der Drogenbosse“ festgenommen

Die Polizei richtete eine Sonderkommission „Berg“ ein. Sie erhofft sich weitere Erkenntnisse zum Tathergang durch eine Obduktion, die noch am Montag stattfinden sollte.

Darüber hinaus bittet sie Zeugen um Hinweise. In dem Zusammenhang veröffentlichten die Ermittler das Foto eines älteren graubraunen BMW 320 mit Ludwigsburger Kennzeichen, „der eventuell mit der Vermissten und einem Mann besetzt war“. (dpa)