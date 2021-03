Verhütung nicht mehr nur Frauensache?: Jetzt kommt die Anti-Baby-Pille für den Mann

Guangdong -

Verhütung liegt derzeit hauptsächlich in den Händen der Frauen. Während für sie diverse Verhütungsmittel auf dem Markt sind, schleppt sich die Forschung zur Anti-Baby-Pille für den Mann seit Jahren träge dahin. Doch nun ist chinesischen Wissenschaftlern ein wichtiger Schritt gelungen: der Fund einer Substanz, die Spermien außer Gefecht setzen könnte.



Der Stoff, der die Verhütung auch in männliche Hände legen soll, heißt Triptonid. Die Substanz kann aus der chinesischen Medizinpflanze „Wilfords Dreiflügelfrucht“ gewonnen oder synthetisch hergestellt werden. Versuche an Mäusen und Affen führten zu fast hundert Prozent unbeweglichen Spermien. Die Männchen wurden für drei bis sechs Wochen unfruchtbar, so berichtet „Deutschlandfunk Nova“.

Wissenschaftler entdecken Substanz die Spermien unbeweglich macht



Nach Ablauf der Wochenfrist und ohne eine weitere Dosis konnten die Tiere dann wieder völlig gesunden Nachwuchs zeugen.

Triptonid hemmt laut der Forscher ein bestimmtes Protein, das für die Beweglichkeit der Spermien zuständig ist. Doch während hormonelle Verhütung oft mit Nebenwirkungen verbunden ist, werden die Hodenzellen hierbei nicht beeinträchtigt.

Klinische Versuche müssen nun zeigen, ob die Substanz auch bei Menschen wirkt. Wenn dem so ist, kommen wir der nicht-hormonellen Anti-Baby-Pille für den Mann endlich näher. Dann können sich bald auch die Frauen beim Thema Verhütung mal entspannt zurücklehnen – und nur den Sex genießen. (vd)