Aldi beschummelt Naschkatzen: Leckerei wird zur „Mogelpackung des Monats“

Achtung, Schummelalarm! Die Verbraucherzentrale Hamburg hat wieder eine „Mogelpackung des Monats“ gekürt – dieses Mal haben die Verbraucherschützer Aldi auf dem Schirm. Einzelne Schokoladen des Discounters haben sich für Kunden nicht gerade zum Besseren verändert.

Wie die Verbraucherzentrale sagte, seien „etliche Beschwerden zu einer versteckten Preiserhöhung“ von Aldi-Kunden eingegangen. Der Grund: die Schokoladensorte „Chocolat Amandes“ der Aldi-Eigenmarke Moser Roth.

Die Verbraucherschützer forschten nach und fanden heraus: Der Inhalt der Schokolade schrumpfte tatsächlich von 184 Gramm auf 150 Gramm pro Tafel. Zwar kostet eine Tafel nun 1,49 Euro statt 1,59 Euro, aber: Auf den Preis pro Kilogramm gerechnet ist die Schokolade damit um knapp 15 Prozent teurer geworden. Diesen Varianten von „Chocolat Amandes“ von Moser Roth verpasste die Verbraucherzentrale den unbeliebten Titel „Mogelpackung des Monats“: Edel Marzipan Vollmilch und Edel Marzipan Zartbitter schrumpften von 184 Gramm auf 150 Gramm und die Sorte Edel Marzipan Mozart von 168 Gramm auf ebenfalls 150 Gramm.

Verbraucherzentrale Hamburg kürt „Mogelpackung des Monats“

Laut Verbraucherschützer versuche Aldi die Preiserhöhung mit einem veränderten Design zu kaschieren – und würde die Verpackung „in die Länge“ ziehen. Somit würde es auf den ersten Blick so aussehen, als sei mehr im Produkt enthalten – und der Preis gesunken. Da das jedoch nicht der Fall ist, handelt es sich hierbei um eine Verbrauchertäuschung. Außerdem ein Dorn im Auge: die Rezeptur. Die Preiserhöhung kann laut Verbraucherzentrale nicht mit einer Verbesserung der Rezeptur gerechtfertigt werden – sondern ganz im Gegenteil.

Denn die Inhaltsstoffe haben sich zum Negativen verändert. So sank der Anteil an Edelmarzipan der Sorten „Chocolat Amandes“ Edel Marzipan Vollmilch und „Chocolat Amandes“ Edel Marzipan Zartbitter von 45 Prozent auf 38 Prozent. Die Anteile an gemahlenen Mandeln beziehungsweise Marillenlikör und Edelnougat-Füllung wurden ebenfalls reduziert.

Und was sagt Aldi zu der bitteren Schoko-Bilanz der Verbraucherzentrale? In einer Stellungnahme hieß es: „Von einer versteckten Preiserhöhung kann hier nicht gesprochen werden, da die Preise im ganzen Schokoladensortiment zuletzt gestiegen sind. Den Verkaufspreis für die Restmengen für die alte Grammatur 184 g/168 g haben wir auf 1,89 Euro angepasst.“ (alp)