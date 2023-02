Künftig nur noch veganes Mensa-Essen? Umfrage an Nobel-Uni endet eindeutig

Die Studentinnen und Studenten der britischen Universität Cambridge wollen künftig nur noch veganes Essen in ihren Mensen aufgetischt bekommen. In einer Abstimmung sprach sich eine deutliche Mehrheit in der Studierendenvereinigung Cambridge Students‘ Union dafür aus, dass die Kantinen auf dem Campus ihr Angebot umstellen, wie die Zeitung „Guardian“ am Mittwoch berichtete. Allerdings bedeutet das Votum noch keine Entscheidung, die letztlich von der Leitung der renommierten Hochschule getroffen wird.

Die Kampagne Plant-Based Universities, die von der Organisation Animal Rebellion unterstützt wird, betonte, es handele sich um ein starkes Signal an alle 31 Colleges der University of Cambridge. „Indem sie Tierprodukte von ihren Speiseplänen streicht, könnte die Universität ihre Umweltauswirkungen erheblich reduzieren und sich vor aller Welt mit ihrem Einsatz für Nachhaltigkeit präsentieren“, sagte William Smith von Plant-Based Universities.

Die Uni hatte bereits 2016 Gerichte mit Rinder- und Lammfleisch aus den Mensen entfernt, wie sie nun betonte. „Wir freuen uns immer über Vorschläge von Studenten und Mitarbeitern“, hieß es weiter.

Bereits Ende 2022 hatten Studierende an der schottischen Universität Stirling dafür gestimmt, dass die Mensen bis 2025 auf veganes Essen umstellen sollen. Bis zum Start des akademischen Jahres 2023/24 soll bereits die Hälfte der Angebote ohne tierische Produkte auskommen. Auch in Deutschland bieten immer mehr Mensen vornehmlich vegetarische oder vegane Speisen an. (dpa)