„Rocky“ vs. der heilige Vater? Sylvester Stallone forderte Papst Franziskus zum Boxkampf auf – der Pontifex ballte daraufhin seine Faust. Doch zum Kampf kam es nicht.

Bei einer Privataudienz im Vatikan streckte der Hollywood-Star (77) dem Oberhaupt der katholischen Kirche am Freitag gleich nach wenigen Sekunden die Fäuste entgegen und fragte: „Bereit zum Boxen?“ Der fast zehn Jahre ältere Papst ballte zwar ebenfalls die linke Faust, ließ es aber sein.

Audienz im Vatikan: Sly Stallone will gegen den Papst kämpfen

Dann versicherten sich beide gegenseitig ihre Wertschätzung. Der Argentinier (86), der seit einiger Zeit unter gesundheitlichen Problemen leidet, ging bei dem Termin am Stock.

Stallone hatte in den 1970er Jahren in der Rolle des Boxers Rocky Balboa in Hollywood den Durchbruch geschafft. Derzeit macht er in Italien Urlaub.

Am Mittwochabend bekam er in der süditalienischen Gemeinde Gioia del Colle die Ehrenbürgerwürde überreicht. In der Kleinstadt in Apulien hatte sein Großvater in den 1930er Jahren als Friseur gearbeitet. Dann wanderte er – wie viele Italiener – mit der Familie in die Vereinigten Staaten aus. Stallone selbst wurde in New York geboren. (dpa)