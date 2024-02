Tesla bestellt Tausende Torten – und lässt kleine Bäckerei dann darauf sitzen

Alles für die Katz! Tesla hat eine Bäckerin aus den USA auf Tausenden von Kuchen sitzen lassen. Der E-Auto-Riese stornierte kurzfristig eine riesige Bestellung. Die Frau und ihr Team sind am Boden zerstört.

Wie mehrere US-Medien berichten, hatte Tesla 4000 Mini-Torten für eine Veranstaltung bei der kleinen Bäckerei „The Giving Pies“ in San José in Kalifornien bestellt – im Wert von umgerechnet knapp 15.000 Euro!

Tesla bestellt 4000 Mini-Torten – und storniert Auftrag in letzter Sekunde

Die Inhaberin der Bäckerei, Voahangy Rasetarinera, hat laut eigenen Angaben dem Unternehmen einen Kostenvoranschlag zugesandt, welcher auch akzeptiert wurde. Eine Woche hatten die Mitarbeiter Zeit, die Küchlein zu backen – sie sollen rund um die Uhr gearbeitet haben, um den so kurzfristigen Auftrag umsetzen zu können, heißt es.

Doch am Tag der Auslieferung dann die unangenehme Überraschung für Rasetarinera und ihr Team: Tesla hat den Auftrag in letzter Sekunde storniert! „Es sieht leider so aus, als ob wir unsere Pläne ändern und diese Bestellung nicht benötigen werden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, ich weiß das sehr zu schätzen“, soll ein Tesla-Vertreter der Bäckerin geschrieben haben. Die Entscheidung sei in der Chef-Etage gefällt worden.

Voahangy Rasetarinera ist am Boden zerstört. Unzählige Zutaten hat sie extra für diesen Auftrag gekauft, ihr Team hat Tag und Nacht gearbeitet – alles für die Katz! Die Bäckerin machte den Vorfall öffentlich und schrieb in einem Facebook-Beitrag von dem Vorfall. Daraufhin seien viele Kunden in den Laden gekommen, um den Kuchen zu kaufen – wenigstens ein kleiner Trost. (mp)