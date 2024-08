Täuschend unecht: Ermittler machen spektakulären Drogen-Fund in Fake-Obst

Spektakulärer Drogenfund an der amerikanisch-mexikanischen Grenze: In einem Sattelschlepper wurden 1220 Pakete Methamphetamin gefunden – versteckt in Fake-Wassermelonen.

Die Drogen waren in grüner Folie verpackt, die nach dem Obst aussieht – zumindest ein bisschen. 2000 Kilogramm Methamphetamin sollten so von Mexiko in die USA transportiert werden. Bei San Diego flog der Schmuggel auf.

Da möchte man nicht reinbeißen... AFP Da möchte man nicht reinbeißen…

„Der geschätzte Straßenwert beträgt mehr als 5 Millionen Dollar“, heißt es in einer Mitteilung der Behörden.

Die Ermittler beschlagnahmten den Sattelschlepper sowie die Drogen. Der 29-jährige Fahrer wurde dem Heimatschutzministerium übergeben. (mp)