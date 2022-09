Milliardenerbin beim Joggen entführt – Polizei findet ihre Leiche

Eine 34-jährige Milliardenerbin wird in den USA in ein Auto gezerrt – drei Tage später findet man ihre Leiche. Der Fall der jungen Lehrerin sorgt für Entsetzen.

In Memphis im US-Bundesstaat Tennessee wird die 34-jährige Eliza Fletcher, Enkelin eines Milliardärs, beim Joggen von einem unbekannten Mann entführt. Dies bestätigen Videoaufzeichnungen. Die Tat fand am frühen Morgen des 2. Septembers um halb fünf statt, berichtet die New York Times.

Sie wurde überwältigt und in einen dunklen Transporter gezerrt. Die Familie setzte eine Belohnung von 50.000 US-Dollar aus, am Montag finden Ermittler eine Frauenleiche. Es handelt sich um Fletcher, bestätigt die Polizei am Dienstag.

Ein Paar Sandalen gibt Aufschluss über den möglichen Täter

Sie war Lehrerin, zweifache Mutter und die Enkelin eines Geschäftsmann namens Joseph Orgill III, der 2018 starb. Die Firma Orgills machte laut New York Times einen Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar und laut dem Magazin Forbes zählt der Mann zu einem der größten unabhängigen Händlern der USA.

Der Polizei zufolge wurde ein 38 Jahre alter Mann festgenommen. Ihm werde Mord ersten Grades und Entführung vorgeworfen. Die Polizei kam auf seine Spur, weil übereinstimmenden Medienberichten zufolge Sandalen in der Nähe der Leiche gefunden wurden, die die DNA des Mannes trugen. Er war erst 2020 nach 20 Jahren Haft wegen einer weiteren Entführung aus dem Gefängnis entlassen worden. Zunächst blieb unklar, ob die Polizei noch weitere Menschen als potenzielle Komplizinnen oder Komplizen im Visier hat. Auch zum Motiv für die Tötung gab es zunächst keine Angaben. (dpa/alp)