US-Basketball-Star in Russen-Haft: Appell an Joe Biden

Brittney Griner ist eine der Top-Basketballerinnen der USA, zweimalige Olympiasiegerin – und sie sitzt seit über vier Monaten in einem russischen Gefängnis. Ihr wird der Besitz von Drogen vorgeworfen. In ihrer Verzweiflung hat Grin jetzt einen Brief an US-Präsident Biden geschrieben: Sie habe Angst, niemals wieder frei zu kommen.

Was passiert ist: Die Starspielerin des WNBA-Teams Phoenix Mercury war am 17. Februar mit Cannabis-Öl im Gepäck am Moskauer Flughafen Scheremetjewo verhaftet worden. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft. Ihr Prozess läuft.

US-Sportlerin schreibt Brief aus dem Gefängnis

„Während ich hier in einem russischen Gefängnis sitze, allein mit meinen Gedanken und ohne den Schutz von meiner Frau, Familie, Freunden, Olympia-Trikot oder anderen Errungenschaften, habe ich Angst, dass ich für immer hier sein könnte“, schreibt sie an Joe Biden. Der hat den verzweifelten Brief gelesen, so Sprecherin Karine Jean-Pierre. „Wir glauben, dass sie zu Unrecht inhaftiert ist“, sagte sie.

Der Sprecher des russischen Außenministeriums, Alexej Saizew, widerspricht: „Versuche, den Fall so darzustellen, als ob die Amerikanerin unrechtmäßig festgenommen wurde, halten keiner Kritik stand“, sagte er. „Das Gesetz wurde gebrochen.“ Der US-Sportlerin drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis. (dpa/miri)