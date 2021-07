Urlauber können auftamen: Spanien streicht Maskenpflicht auf eigenem Strandtuch

Palma –

Gute Nachrichten für Spanien-Urlauber: Die neue strenge Maskenpflicht in dem bei vielen Deutschen beliebten Urlaubsland gilt nicht auf dem eigenen Strandtuch oder der Sonnenliege.

Wenige Tage nach Verschärfung der Maskenpflicht beschlossen Vertreter der Regierung und der 17 Regionen in Gesprächen am Mittwochabend eine Änderung des Gesetzes. Am Strand darf die Maske nun abgenommen werden. Bedingungen: Die Besucher müssen sich an einem festen Ort aufhalten und mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Strandbesuchern halten.

Auch beim Schwimmen muss der aktuellen Entscheidung zufolge keine Maske getragen werden, ebenso bei „unbedingt notwendigen“ Zeiten des Essens oder Trinkens in der Öffentlichkeit.

Die Ende März verhängte verschärfte Maskenpflicht hatte scharfe Kritik vor allem in den Urlaubsregionen hervorgerufen. Mit den nun beschlossenen Änderungen ist eine befürchtete Urlaubsbräune mit Maskenabdruck im Gesicht vom Tisch. (dpa)