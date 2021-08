Urlaub in Europa: Ferien im Ausland – diese Optionen gibt es

In Athen dürfen Cafés und Bars wieder öffnen. Foto: picture alliance/dpa In Athen dürfen Cafés und Bars wieder öffnen. picture alliance/dpa Foto:

Beliebte Urlaubsziele wie Spanien oder Italien haben ihre Corona-Maßnahmen etwas gelockert. Zwar sind sie laut Robert-Koch-Institut immer noch Risikogebiete, doch die Einreise ist möglich. Es gibt aber unterschiedliche Dinge zu beachten – ein Überblick:

Spanien: Für die Einreise ist ein negativer PCR- oder TMA-Test, der nicht älter als 72-Stunden ist, erforderlich. Außerdem muss auf der Webseite Spain Travel Health ein Formular ausgefüllt werden. Zu beachten ist auch, dass in jeder Region andere Regeln gelten. Zum Beispiel gilt auf den Balearen von 23 bis 6 Uhr eine nächtliche Ausgangssperre. Als Nicht-Risikogebiete gelten in Spanien die Balearen sowie Murcia, Valencia und Galizien.

Eine Familie am Strand auf Mallorca. picture alliance/dpa/ZUMA Wire Foto:

Reisebeschränkungen innerhalb Italiens

Italien: Für die Einreise muss man sich über ein Online-Formular registrieren. Des weiteren muss ein negativer PCR- oder Antigen-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, vorgelegt werden. Nach der Einreise folgt eine fünftägige Quarantäne und ein zweiter negativer Test muss vorgelegt werden. Wegen hoher Infektionszahlen kann es derzeit innerhalb Italiens zu Reiseeinschränkungen kommen. Allerdings sollen diese laut dem italienischen Außenministerium ab dem 3. Juni komplett aufgehoben werden.

Griechenland: Der Ablauf für eine Reise nach Griechenland ähnelt jenen von Spanien und Italien. Ein maximal 72 Stunden alter, negativer Test ist vor der Einreise ebenso erforderlich wie die Registrierung über ein Online-Formular. Geimpfte müssen laut des Auswärtigen Amtes keinen negativen Corona-Test vorlegen. Je nach Ziel innerhalb des Landes kann eine mehrtägige Quarantäne verpflichtend sein. Reisende mit Direktflügen nach Athen oder Santorini sind davon nicht betroffen.

Einreise nach Dänemark: Zwei Tests und Quarantäne

Dänemark: Wer von Deutschland nach Dänemark einreisen möchte, muss einen triftigen Grund nachweisen. Urlaub gehört nicht dazu. Bewohner Schleswig-Holsteins dürfen bei Vorlage eines negativen Tests (PCR-Test oder Antigentest), der bei Einreise nicht älter als 24 Stunden ist, ohne Nachweis eines wichtigen Grundes einreisen. Mit einem wichtigen Grund werden auch negative Tests akzeptiert, die maximal 72 Stunden vor Einreise vorgenommen wurden.

Für alle anderen gilt: Vorlegen eines negativen Tests vor und nach der Einreise sowie eine zehnttägige häusliche Quarantäne, die frühestens vier Tage nach der Einreise durch einen weiteren, negativen PCR-Test verkürzt werden kann.

Kroatien: Reisende müssen ihre Kontaktdaten und die Dauer ihres Aufenthalts vor der Reise in einem Online-Formular hinterlegen oder an der Grenze anmelden. Informationen zur Test- und Quarantänevorschriften gibt es in deutscher Sprache auf der Webseite des kroatischen Innenministeriums. Allerdings gilt auch hier: ein negativer PCR-Test oder eine Impfbescheinigung müssen vorhanden sein.