Untypischer Verlauf: Zweite Grippewelle hat Deutschland im Griff

Schnief-Nase, Fieber, Husten: Immer mehr Menschen liegen in diesen Tagen in Deutschland wieder flach. Der Grund: Die zweite Grippewelle der Saison hat begonnen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) ist die in diesem Jahr ziemlich untypisch: Nach einer ungewöhnlich frühen Welle vor dem Jahreswechsel sorgen nun Viren des Subtyps Influenza-B nach einer ungewohnten Unterbrechung zum Jahreswechsel für neue Infektionsdynamiken. Der Grund für die Unregelmäßigkeiten: Auswirkungen von Corona.

Laut RKI ist Deutschland mitten drin in der zweiten Welle, die laut der Expert:innen seit dem 5. März rollt. Die Wissenschaftler:innen beobachteten, dass die erste Welle – die durch Influenzaviren des Subtyps A(H3N2) verursacht wurden – von den Weihnachtsferien relativ schnell ausgebremst wurde. In den bisherigen saisonalen Grippewellen kam es häufig nach der Zirkulation von Influenza-A-Viren zu Beginn der Welle im weiteren Verlauf zu einem Anstieg des Anteils an Influenza-B-Viren. „Dies ging aber fließend ineinander über“, hatte das RKI kürzlich erklärt.

Influenza: Ungewöhnliche Grippe-Saison nach Corona

Durch Influenza B sei es dann zu einer Verlängerung der Grippewelle gekommen – aber nicht zu einer Unterbrechung mit einem so deutlichen Abfall der Influenza-Aktivität wie in dieser Saison um den Jahreswechsel. Im Vergleich zum Beginn der ersten Grippewelle steige die Influenza-Aktivität zurzeit auch langsamer und geringer an.

Die Pandemie hat somit das Immunsystem maßgeblich verändert. So hätten bereits in den vergangenen beiden Saisons Corona und die dagegen getroffenen Maßnahmen den gewohnten Verlauf stark verändert: 2020/21 fiel die Grippewelle weltweit aus. Und auch 2021/22 kam es in Deutschland nicht zu einer Welle im gewohnten Maßstab, die Meldezahlen gingen erst nach den Osterferien und damit sehr spät etwas in die Höhe. Und: Die jährliche Grippewelle begann in den Jahren vor Corona laut RKI meist im Januar und dauerte drei bis vier Monate. (alp/dpa)