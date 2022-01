Untersuchung: Deutsche Brücken sind maroder als gedacht

Neue Brücken für das Land! Wie eine Untersuchung jetzt ergab, haben mehr Brücken in Deutschland Sanierungsbedarf als bisher angenommen. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) ist nun gefordert.

Der „Spiegel“ berichtet aus der internen Untersuchung der bundeseigenen Autobahngesellschaft an den bundesweit 28.000 Brücken, in dem es heißt: „Sollten die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen an den Tausenden Bauwerken nicht im erforderlichen Umfang und zeitnah umgesetzt werden, wird es in den kommenden Jahren zu erheblichen Verkehrseinschränkungen bis hin zu Sperrungen von Brückenbauwerken kommen.“

Brücken in Deutschland sind sanierungsbedürftig

Konkret: Es sei „absehbar“, dass viele vor 1983 gebauten Brücken mittelfristig erneuert werden müssen. Die Prognose der Autobahngesellschaft: „Nach ersten Berechnungen ist von mindestens einer Verdopplung von derzeit etwa 200 auf etwa 400 Autobahnbrücken pro Jahr auszugehen.“ Vor allem in Nordrhein-Westfalen gäbe es viele Straßen, Brücken und Schwerverkehr.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Marode Brücken sind ein Thema, das in den vergangenen Jahren offenbar in nahezu allen Bundesländern stiefmütterlich behandelt wurde. Bisher waren die Länder und deren Straßenmeistereien im Auftrag des Bundes für die Brücken verantwortlich, immer wieder gab es Warnungen vor dem schlechten Zustand.

Jedoch: „Der wahre Zustand der Brückenbauwerke sei von den zuständigen Landesbehörden viel zu rosig dargestellt worden“, so der „Spiegel“. „Die Verantwortlichen wollten wohl Sanierungen in die kommenden Legislaturperioden verschieben“, wird „ein mit der Materie Vertrauter in der Hauptstadt“ zitiert.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Pendler aufgepasst! Das sind Hamburgs schlimmste Staustraßen

Seit vergangenem Jahr plant nun die Autobahn GmbH mit Sitz in Berlin zentral für alle Bundesländer den Erhalt, die Finanzierung und Bau von Fernstraßen. Es liegt nun an dem Staatsunternehmen und dem neuen Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) das Problem zu beheben, das auch Thema bei der gestrigen Sitzung des Verkehrsausschusses gewesen sein soll. Eine Änderung, die die Autobahngesellschaft für zentral hält: ein gesetzliches Regelwerk, mit dem der Umbau schneller vonstatten gehen soll. (alp)