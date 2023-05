Unglück während Schwimmkurs: Junge (5) stirbt nach Badeunfall

Wer sein Kind zu einem Schwimmkurs anmeldet, macht eigentlich alles richtig. Schließlich lernen die Kleinen hier, sich über Wasser zu halten. In einem Hallenbad bei Aschaffenburg in Bayern kam es aber bei so einem Kurs zu einem schlimmen Unglück.

Eine Woche nach einem Badeunfall bei einem Schwimmkurs in Bayern ist ein Fünfjähriger an seinen schweren Verletzungen gestorben. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermittelten nun wegen fahrlässiger Tötung, teilte die Polizei am Samstag in Würzburg mit. Dabei gehe es etwa um die Frage, ob Aufsichtspflichten verletzt worden seien.

Unfall im Schwimmkurs: Junge (5) aus Bayern tot

Der Junge hatte am 28. April an einem Schwimmkurs im Hallenbad von Haibach (Landkreis Aschaffenburg) teilgenommen. Dabei war er nach Auskunft der Polizei mit dem Kopf unter Wasser geraten. Augenzeugen wurden aufmerksam, retteten das Kind aus dem Becken und alarmierten den Notarzt. Nach einer Erstbehandlung wurde der Fünfjährige den Angaben zufolge ins Krankenhaus gebracht. Am Freitagabend sei der Fünfjährige, der aus dem Landkreis Aschaffenburg stammte, dann gestorben.

Ähnliche Unglücke schockieren immer wieder. So war Ende 2021 ein ebenfalls Fünfjähriger im Übungsbecken eines Hallenbades in Biberach bei Ulm leblos im Wasser getrieben. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb das Kind, wie die Kriminalpolizei damals berichtete.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnte indes vor mehr tödlichen Badeunfällen. „Die Schwimmfähigkeit ist in den vergangenen Jahren drastisch zurückgegangen“, sagte der bayerische DLRG-Präsident Manuel Friedrich der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstag).

„In den vergangenen drei Jahren hat sich die Anzahl der Kinder, die am Ende der Grundschulzeit keine sicheren Schwimmer sind, verdoppelt.“ Dadurch steige die Gefahr tödlicher Badeunfälle. (dpa/mp)