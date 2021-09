Unglaubliche 20 Tonnen Diebesgut: Polizei überführt Mega-Diebin in Sachsen-Anhalt

Dessau-Roßlau –

In Sachsen-Anhalt hat die Polizei das Versteck einer besonders dreisten Diebin aufgedeckt und ihre XXL-Beute sichergestellt. Die Beamten brauchten dafür aufgrund der schier unglaublichen Menge der Gegenstände mehrere Tage.

Als die Polizisten die Tür zur Wohnung der 44-jährigen Diebin öffneten, staunten sie nicht schlecht: Einige Räume ließen sich laut „Bild“ nicht einmal betreten, weil sie bis zur Decke mit Tüten und Säcken voll Diebesgut vollgestopft waren.

Bis zur Decke mit Beute vollgestopft: Polizei räumt Wohnung von Mega-Diebin

So befanden sich in insgesamt 1.700 Säcken unter anderem original verpackte Haushaltswaren, Elektrogeräte und Kinderspielzeuge. 20 Tonnen brachte das Diebesgut demnach insgesamt auf die Waage.

Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und brauchten mehrere Tage, um sie mit einem LKW nach und nach aus der Wohnung auf das Polizeirevier zu bringen. Dort sollen sie nun aufgelistet werden.

Polizei war der Diebin schon länger auf der Spur

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte gegenüber der „Bild“, dass die Verdächtige sich in einer ersten Anhörung geständig gezeigt habe. Sie sei „verdächtig, in den vergangenen Jahren eine bisher noch nicht definierbare Anzahl von Diebstahlshandlungen an unterschiedlichen Tatorten begangen zu haben“, so der Sprecher.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Nach Diebstahl in Hamburger Bahnhof: Bundespolizei nimmt Comic-Dieb fest

Die Polizei war der 44-jährigen Mega-Diebin bereits seit längerem auf der Spur – den Durchsuchungsbeschluss für ihre Wohnung erhielt sie demnach am 11. November. (prei)