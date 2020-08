Unglaublich!: 107-Jährige überlebt Spanische Grippe und Corona

Middleton -

Diese Frau ist nicht aus Zucker: Anna Del Priore bot bereits zweimal in ihrem Leben lebensbedrohlichen Krankheitserregern die Stirn. Vor über 100 Jahren erkrankte sie an der Spanischen Grippe. Nun hat sich die 107-jährige Seniorin mit Corona infiziert – und auch das überlebt. Besonders erstaunlich: Auch ihre 105-jährige Schwester überlebte beide Viren.

„Sie lässt sich von nichts unterkriegen. Sie liebt das Leben und hatte wahrscheinlich im Kopf, dass das noch nicht das Ende sein darf“, erzählt Enkelin Darlene Jasmine gegenüber der US-Nachrichtenseite „Today“.

Anna Del Priore, die in einer Senioreneinrichtung in New Jersey lebt, hat das Krankenbett nach ihrer Covid-19-Erkankung bereits im Juni verlassen – und erfreut sich bester Gesundheit.

Anna Del Priore isst gerne Peperoni

Sie sagte „Today“, dass sie sich nach der überstandenen Krankheit „gut, stark und gesund fühle.“ Ihr Rezept für ein langes Leben: „Sei ehrlich und gut zu anderen, liebe Gott und bewahre dir gute Freunde.“ Zudem verriet sie, dass sie viele Peperoni esse. Bis zu ihrem 100. Geburtstag ging sie zudem jeden Tag über eine Meile – um sich mit ihren Freunden bei McDonald‘s auf eine Tasse Kaffee zu treffen.

Auch in dem Pflegeheim der 107-Jährigen ist man begeistert von der lebenslustigen und taffen 107-Jährigen. Del Priore sei eine der stärksten Frauen, die sie kenne, sagte Hausmeisterin Laura Halle gegenüber „Today“.

Hausmeisterin schwärmt von 107-jähriger Anna Del Priore

„Sie ist eine wahre Inspiration für mich, extrem süß und sie hat so viel Mitgefühl für andere. Sie findet immer einen Weg, wie sie dich zum Lachen bringen kann”, so Halle. Anna Del Priore sei nicht nur eine wunderschöne, erstaunliche Frau, sondern auch eine Überlebenskünstlerin.

Was die Geschichte der 107-Jährigen noch erstaunlicher macht: Ihre jüngere Schwester Helen ist 105 Jahre halt – und hat ebenfalls die Spanische Grippe als auch Corona überlebt.In dieser Familie muss es besondere Gene geben. (alp)