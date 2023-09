Ungewöhnlicher Gast: Schwarzbär auf Nahrungssuche in Freizeitpark erspäht

Ein Schwarzbär ist am Montagmorgen (Ortszeit) im gleichnamigen Freizeitpark bei Orlando im US-Bundesstaat Florida gesichtet worden. Teile des Parks wurden daraufhin vorübergehend geschlossen. Biologen und Mitarbeiter einer Tierschutzbehörde fingen das Tier später ein, wie die „New York Times“ und andere US-Medien berichteten.

Das ausgewachsene Bärenweibchen wurde demnach in einem Baum im Bereich des „Magic Kingdom“ erspäht. Auf Helikopteraufnahmen ist zu sehen, wie mehrere Einsatzkräfte am frühen Montagnachmittag etwas Großes in einer weißen Plane vom Parkgelände tragen, wie der Sender NBC berichtete. Vermutlich handele es sich um die Bärin. Sie sei zuvor betäubt worden, berichteten US-Medien.

Das Tier sei anschließend in eine Gegend im oder am Ocala National Forest nordwestlich von Orlando gebracht worden, zitierte der Sender CBS die zuständige Tierschutzbehörde Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

Die Bärin sei vermutlich auf der Suche nach Nahrung gewesen, hieß es weiter. Bären legen sich laut der Behörde derzeit bereits Fettreserven für den Winter an und fressen daher etwa 20.000 Kalorien am Tag. (mp/dpa)