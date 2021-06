Unfassbare Videoaufnahmen: Gefangener stirbt – Polizisten tanzen und zeigen Hitlergruß

Belgien –

Es sind verstörende Aufnahmen: Ein Polizist sitzt 16 Minuten lang auf dem Brustkorb eines Mannes, andere Beamte tanzen währenddessen und eine Polizistin zeigt den Hitlergruß. In Belgien ist ein Video aufgetaucht, das für Aufregung und Entsetzen sorgt.

Der Fall selbst liegt bereits zwei Jahre zurück. Damals wurde der Slowake Jozef Chovanec am Flughafen Charleroi in Belgien festgenommen und verstarb an einem Herzinfarkt. Nun sind die schockierenden Filmaufnahmen aufgetaucht. „Als ich die Videos über die Verhaftung des Amerikaners George Floyd sah, dachte ich sofort: Mein Mann ist auf die gleiche Weise gestorben“, sagte die Frau des Verstorbenen, Henrieta Chovancova, der Zeitung „Het Laatste Nieuws“.

Jozef Chovanec war vor seinem Tod am Airport festgenommen worden, weil er offenbar randaliert hatte. In der Arrestzelle, in der daraufhin kam, schlug er am Abend dann aus bislang ungeklärten Ursachen seinen Kopf mehrfach so stark gegen eine Wand, dass er zu bluten anfing.

Polizist setzt sich auf Brustkorb, Polizistin zeigt Hitlergruß

Anschließend geschieht das, was die Belgier nun fassungslos in dem Video sehen: Polizisten kommen in die Zelle, fixieren den Mann. Einer setzt sich auf seinen Brustkorb – für 16 Minuten. Andere Polizisten lachen und tanzen, eine Polizistin zeigt den Hitlergruß. Chovanec wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert, fiel ins Koma und verstarb offiziell an einem Herzinfarkt.

Die Aufnahmen sind intern seit längerem bekannt, trotzdem arbeiten die Polizisten alle noch im Dienst. Die Polizistin, die den Hitlergruß zeigte, wurde lediglich in den Innendienst versetzt. Laut „Bild“ rechtfertigt sich die Polizistin damit, dass sie damals sehr jung gewesen sei und in der angespannten Situation einen Witz habe machen wollen. Das tue ihr mittlerweile leid, außerdem sei der Mann ja nicht an der Geste gestorben.

Witwe veröffentlichte die Videoaufnahmen

Vermutlich auch ein Grund, warum sich nun die Witwe für die Veröffentlichung der Videos entschieden hat. „Unsere Mandantin wollte diese Bilder der Welt zeigen, weil sie kein Vertrauen in die strafrechtlichen Ermittlungen hat“, sagte ein Anwalt.

Der Druck auf die Beteiligten steigt nun und es gibt erste Konsequenzen. Der Vize-Bundespolizeichef Belgien hat mittlerweile sein Amt niedergelegt.