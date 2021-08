Unfall vorgetäuscht?: Mann wollte Ehefrau offenbar durch Verkehrs-Crash töten

Leipheim –

Alles sah nach einem Unfall aus, aber offenbar war der Crash ein Mordversuch! Ein 29-jähriger Mann soll auf der A8 bei Leipheim versucht haben, seine Frau, die auf dem Beifahrersitz saß, zu töten.

Die Polizei sucht derzeit noch nach dem 29-Jährigen, der nach der mutmaßlichen Straftat am Sonntag floh. Er ließ seine Frau zunächst auf der Autobahn zurück, wurde aber festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Von dort flüchtete er in der Nacht zum Montag erneut.

Mann brachte Auto offenbar mit Absicht zum Überschlagen

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der Mann auf der Autobahn 8 bei Leipheim das Auto so steuerte, dass es auf einen Lärmschutzwall stieß und und sich überschlug. Seine 28-Jährige Ehefrau wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Die Ermittler haben den Angaben zufolge Hinweise auf eine psychische Erkrankung des 29-Jährigen. Von ihm gehe aber keine Gefahr für die Bevölkerung aus. (dpa/alp)