Unerwartete Freundschaft: Was Bidens Enkelin und Trumps Tochter verbindet

Washington –

Trump und Biden: zwei Namen, zwei Familien, zwei politische Rivalen – und eigentlich jede Menge Zündstoff. Doch dass man trotz aller Gegensätzlichkeit sehr gut miteinander auskommen kann, zeigen zwei junge Frauen aus den beiden US-Clans: Donald Trumps Tochter Tiffany (27) und Joe Bidens Enkelin Naomi (27) lassen den Zoff der alten Herren links liegen. Mehr noch: Sie sind dicke Freundinnen!

Die Gesichter eng an eng, Drinks in der Hand und Lächeln auf den Lippen: Was aussieht wie ein klassischer Party-Schnappschuss, sorgt gerade in den USA für ordentlich Gesprächsstoff. Denn: Das Bild zeigt Naomi Biden, die 27-jährige Enkelin des neu gewählten US-Präsidenten, und Tiffany Trump, die gleichaltrige Tochter des Amtsinhabers.

Naomi Biden und Tiffany Trump: Von Rivalität keine Spur

Von Rivalität keine Spur, hier stehen alle Zeichen auf Mädels-Freundschaft. Das Foto, das Tiffany, die aus der zweiten Ehe Donald Trumps mit der Schauspielerin Marla Maples stammt, auf Instagram postete, ist bereits von 2018.

Laut „People” wurde es auf einem Konzert in den Hamptons, einem der Hotspots der New Yorker Society, aufgenommen. Dort sollen die jungen Frauen bei einem Konzert von Jayden Smith, dem musizierenden Sohn von „Prinz von Bel-Air”-Star Will, zusammen ausgelassen gefeiert haben.

Dass sich die beiden um einiges besser ausstehen können als Papa und Opa, zeigt nicht nur das Herz-Emoji, das Tiffany damals dem Partyfoto verpasste: Die Trump-Tochter postet immer wieder Schnappschüsse mit Biden-Spross Naomi, die das älteste Enkelkind von Opa Joe ist. Kennengelernt haben sich die beiden lange bevor die Senioren zu politischen Kontrahenten wurden – nämlich beim Studieren: 2016 machten Tiffany und Naomi an der University of Pennsylvania ihren Abschluss – Tiffany im Fach Internationale Beziehungen, Naomi in Soziologie.

Bei der Abschlussfeier sollen ihnen Papa Trump und Opa Biden stolz zugeklatscht haben. Nach dem Studium blieben die Frauen offenbar in Kontakt, aus der Uni-Bekanntschaft wurde eine Freundschaft – die nach ziemlich viel Spaß aussieht. Und wer weiß, vielleicht sorgt die Verbindung der jungen Generation am Ende doch noch für ein bisschen Frieden bei der älteren. Nötig wäre es.