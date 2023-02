„Die Frau, die Donald Trump gemacht hat“, schrieb der „Stern“ jüngst über Ivana Trump. Mit ihr an seiner Seite stieg der damalige Immobilienunternehmer in den späten 70er und 80er Jahren zum Multimillionär auf. Umso trister erscheint ihr Schicksal nach dem Tod: Nach ihrem Ableben vor gut zwei Wochen hat ihr Ex-Mann Ivana Trump auf einem seiner Golfplätze beerdigt.

Es klingt völlig absurd, doch die Geschichte ist wahr: Ex-US-Präsident Donald Trump (76) hat seine jüngst verstorbene Ex-Frau Ivana (†73) auf einem seiner Golfplätze begraben lassen – offenbar, um Geld zu sparen.

Ivana Trump: So trist ist ihr Grab auf dem Golfplatz

Und der Ort ist alles andere als eine angemessene letzte Ruhestätte: Es handelt sich nicht einmal um ein richtiges Grab, es gibt kaum Dekoration, keine würdige Umgebung. Fotos im Netz zeigen lediglich einen frischen Erdhaufen, ein Bund weißer Blumen und einen schmucklosen Grabstein samt Inschrift. Darauf stehen Ivana Trumps Name, ihr Geburts- und Sterbetag.

Ivana Trump’s burial plot is on a seemingly deserted lot on Trump’s golf course pic.twitter.com/Sw98o1HULV — LeGate☮️ (founder @ pillow-fight.com) (@williamlegate) July 29, 2022

Immerhin: Medienberichten zufolge soll das Gebiet rund um die Grabstätte vom restlichen Golfplatz in Bedminster nahe New York abgeriegelt sein. Golfbälle, die trotzdem auf oder in der Nähe von Ivanas Grab landen, gelten offenbar als „out of bounds“, also „ins Aus geschlagen“. Der „New York Post“ zufolge befindet sich das Areal allerdings „nicht zu weit vom Hauptgebäude“ des Golfclubs entfernt, „unterhalb der Rückseite des ersten Abschlags“.

Auch Trump selbst will auf dem Golfplatz beerdigt werden

Warum aber hat Donald Trump für seine Ex-Frau ausgerechnet diesen Ort als Grabstätte gewählt? Schon 2007 soll der spätere US-Präsident laut „Daily Mail“ angedeutet haben, diesen Teil des „Trump National Golf Club Bedminster“ zu einem Friedhof für seine Familie umbauen lassen zu wollen. 2017 berichtete auch die „Washington Post“ über entsprechende Pläne. Angeblich war auch die Errichtung eines Mausoleums samt Obelisk auf dem Golfplatz geplant.

Ivana Trump, Society-Queen und ehemalige Frau von US-Präsident Trump. picture alliance/dpa/APA Ivana Trump, Society-Queen und ehemalige Frau von US-Präsident Trump.

Seit 2014 hält Trump demnach eine offizielle Lizenz, auf dem weitläufigen Grundstück in Bedminster eine Grab-Anlage für zehn Personen zu errichten. 530 Quadratmeter soll er dafür reserviert haben, auch er selbst will dem Bericht zufolge dort begraben werden.

Zwischenzeitlich war sogar im Gespräch, den Privat-Friedhof auf bis zu 1000 Gräber zu vergrößern, damit auch Trump-Fans und Golfclub-Mitglieder dort eine letzte Ruhestätte finden könnten – selbstverständlich gegen Bezahlung. Die Pläne für den Mega-Friedhof wurden allerdings nicht genehmigt.

Unklar ist, ob die bislang triste Grabanlage noch pompöser gestaltet werden soll und tatsächlich weitere Mitglieder der Trump-Familie dort ihre letzte Ruhestätte finden.

Trump beerdigt Ex-Frau auf Golfplatz – um Geld zu sparen

Warum aber soll der Friedhof ausgerechnet auf dem Golfplatz entstehen? Offenbar stecken schnöde finanzielle Interessen hinter den Plänen: Gerüchten zufolge spart Trump dadurch jede Menge Steuern. Die Journalistin Brooke Harrington schrieb auf Twitter: „Ich war zunächst skeptisch, was die Gerüchte anbelangt, Trump habe seine Ex-Frau in diesem traurigen kleinen Stück Erde auf seinem Golfplatz in Bedminster, NJ, begraben, nur um Steuererleichterungen zu bekommen. Also habe ich das NJ-Steuergesetz und die Leute überprüft.“

As a tax researcher, I was skeptical of rumors Trump buried his ex-wife in that sad little plot of dirt on his Bedminster, NJ golf course just for tax breaks.



So I checked the NJ tax code & folks…it's a trifecta of tax avoidance. Property, income & sales tax, all eliminated. pic.twitter.com/VDZBlDyuhQ — Brooke Harrington (@EBHarrington) July 31, 2022

Das Ergebnis ihrer Recherche: „Es sieht so aus, als würde eine Leiche ausreichen, um mindestens drei Arten von Steuern verschwinden zu lassen: Grund-, Einkommens- und Umsatzsteuer – alles eliminiert.“ Das gelte offenbar generell für Friedhöfe in New Jersey, wo Bedminster liegt, so Harrington.

Einen ähnlichen Hintergrund haben wohl auch die acht Ziegen, die auf dem Gelände leben: Wie das „Wall Street Journal“ berichtet, gilt das Golf-Anwesen wegen der Haltung der Tiere als landwirtschaftliche Fläche. Dafür werden ebenfalls weniger Steuern erhoben.

Darum durfte Donald Trump über Ivanas letzte Ruhestätte entscheiden

Wieso durfte der Ex-US-Präsident überhaupt bestimmen, wo seine ehemalige Ehefrau begraben wird? „Er war seit Jahrzehnten nicht ihr nächster Angehöriger und hatte kein Recht, über ihren Begräbnisort zu entscheiden“, stellte auch Harrington auf Twitter fest. Ivana Trumps nächste Verwandte seien ihre noch lebende Mutter und drei Kinder, so die Journalistin.

Dass Donald Trump sich über deren Willen – sollte er anders gelautet haben – hinweggesetzt hat, hält Harrinton für unwahrscheinlich. Sie geht davon aus, dass Ivana Trumps Mutter und ihre Kinder oder der Testamentsvollstrecker ihres Nachlasses der Grabstätte zustimmten. „DAS ist der Schocker.“

Familie Trump bei Ivanas Trauerfeier in New York. picture alliance/dpa/AP | Julia Nikhinson Familie Trump bei Ivanas Trauerfeier in New York.

Ivana Trump war Mitte Juli in ihrem auf der Upper East Side in Manhattan nahe dem Central Park gelegenen Haus gestorben – nach Angaben der Gerichtsmedizin infolge eines Unfalls. Medienberichten zufolge war sie eine Treppe hinuntergefallen. Eine Woche später gab es eine Trauerfeier in einer New Yorker Kirche.

Die im heutigen Tschechien geborene Ivana Trump hatte unter anderem als Sportlerin, Geschäftsfrau und Model gearbeitet und war zwischen 1977 und 1992 mit Donald Trump verheiratet.