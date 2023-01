RKI-Chef Lothar Wieler tritt zurück

Unerwartete Nachricht aus dem Robert-Koch-Institut: Präsident Lothar Wieler verlässt das Institut auf eigenen Wunsch.

Den Rücktritt des Präsidenten teilte das RKI am Mittwoch auf seiner Website mit. Wie es weiter heißt, räumt Wieler den Chefsessel zum 1. April. Wieler wolle sich „neuen Aufgaben in Forschung und Lehre widmen“, heißt es auf der Website des RKI. Der Schritt sei mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) abgesprochen.

Wieler galt in der Covid-Pandemie als einer der profiliertesten Corona-Erklärer. In regelmäßigen Auftritten in der Bundespressekonferenz, etwa mit dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem Charite-Virologen Christian Drosten. (alp/dpa)