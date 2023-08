„Überall Bisswunden“: Frauen bei Fluss-Tour von Otter angegriffen

Was für ein Albtraum: Eine Gruppe aus drei Frauen wurde am Jefferson River im US-Bundesstaat Montana von einem Otter angegriffen und übel zugerichtet. Eine von ihnen fürchtete, den Abend nicht zu überleben.

Eigentlich wollten Jen Royce und ihre Freundinnen nur einen friedlichen Spaziergang am Fluss genießen, als der Otter angriff. „Es ging vielleicht fünf Minuten“, schreibt sie auf ihrer Facebook-Seite. Alle drei hätten unterschiedliche Erinnerungen an den Abend vor fast zwei Wochen.

Otterangriff: Jen Royce dachte, sie müsse heute sterben

Das Tier biss die junge dreifache Mutter ins Gesicht, in die Ohren, die Hände, die Beine und die Knöchel. Die Freundinnen traf es ebenfalls: „Einer Freundin wurde der Daumen zerfetzt und sie hat auch am ganzen Körper Bisswunden“, so Royce.

Otter sehen harmlos aus – doch können gefährlich werden. (Symbolbild) dpa Otter sehen harmlos aus – doch können gefährlich werden. (Symbolbild)

Nach dem Angriff konnten die drei sich ans Ufer retten. Doch bis die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort waren, dauerte es nochmal etwa eine Stunde. „Ich habe meinen Freundinnen gesagt, sie sollen meinen Kindern sagen, dass ich sie liebe. Ich war mir sicher, ich werde die Augen nicht mehr öffnen, wenn ich sie schließe.“

Doch die Frauen überleben. Royce brauchte mehrere OPs, ihr Ohr ist entstellt. Jetzt gilt es für sie, den schrecklichen Vorfall zu verarbeiten. Dafür wollen sie schon bald in Therapie gehen. Und sie sammeln Geld – für Royce‘s Medikamente und den Verdienstausfall. „Wir freuen uns über alles, was getan wird, um dieser wunderbaren Familie zu helfen“, schreibt eine Freundin auf der Gofundme-Seite. „Denn sie hat auch immer vielen Menschen geholfen.“ (prei)