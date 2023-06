TV-Überraschung: Beliebter ZDF-Moderator macht Schluss mit seiner Show

Schluss mit Schmitt! Nach fünf Staffeln hängt Moderator Tommi Schmitt seine ZDFneo Late-Night-Show „Studio Schmitt“ an den Nagel. Die recht überraschende Entscheidung habe er selbst getroffen.

Dass er mit seiner Sendung aufhört, hat Schmitt in der neuesten Episode seines Podcasts „Gemischtes Hack“ mit Comedian Felix Lobrecht bekannt gegeben. Bereits diesen Donnerstag (1. Juni) soll um 22.15 Uhr die letzte Ausgabe seiner seit 2021 gesendeten Show auf ZDFneo ausgestrahlt werden.

„Ich beende es aus freien Stücken. Der Grund ist, dass ich nochmal was anderes machen will“, erklärte Schmitt seinen Schritt. Diese Entscheidung zu treffen, sei ihm jedoch nicht leichtgefallen, es sei „schon sehr einschneidend und emotional“ gewesen, so der 34-Jährige.

Er sei sehr stolz auf seine Sendung, „vor allem darauf, wer da alles so zu Gast war“, resümierte er. Weiter bedankte er sich bei der Produktionsfirma Seapoint und seiner zuständigen ZDF-Redakteurin, dass sie ihm „das Vertrauen geschenkt haben in einer Zeit, in der ich noch nie vor der Kamera stand – was man auch deutlich gemerkt hat“. Als er seine Entscheidung dem ZDF-Team mitteilte, seien ihm auch die Tränen gekommen. „Mir ist die Stimme einfach komplett weggebrochen, ich habe einfach geweint die ganze Zeit“, erzählt er.

Aber: Das „Studio Schmitt“-Aus bedeutet keinen kompletten Fernseh-Abschied für den Moderator. So erzählt er, dass er dem Fernsehen und auch dem ZDF weiter erhalten bleibt. Zu konkreten Projekten äußerte er sich jedoch noch nicht. „Ich will es mir gönnen, Dinge auszuprobieren und vielleicht auch zu scheitern“, so Schmitt. (alp)