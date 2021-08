Tragödie in Indien: Hundert Tote nach Konsum von gepanschtem Alkohol

Neu Delhi –

Drama in Indien: Im nördlichen Bundesstaat Punjab sind Dutzende Menschen an Vergiftungen durch schwarzgebranntem Alkohol gestorben. Behördenangaben zufolge gibt es bereits rund hundert Tote.

Offenbar handelt es sich bei den meisten Opfern um arme Bauern oder Arbeiter. Sie hatten aufgrund des angesichts strenger Corona-Auflagen stark eingeschränkten Verkaufs von Alkohol auf Fusel zurück gegriffen, der in Indien an vielen Orten in illegalen Schwarzbrennereien hergestellt wird – ein allgemeines Problem.

Regierungschef kündigt Sonderuntersuchung an

In Indien floriert das Geschäft mit illegal gebrautem Alkohol, weil er deutlich günstiger ist als der kommerziell produzierte. Er enthält aber oft Methanol, das beispielsweise in Frostschutzmittel verwendet wird. Die Chemikalie kann Blindheit verursachen und zum Tode führen. Jährlich sterben im 1,3-Milliarden-Einwohner-Land laut Regierungsangaben rund tausend Menschen nach dem Genuss solchen Alkohols. Dieser jüngste Vorfall ist der bisher folgenschwerste in diesem Jahr.

Die meisten Opfer gibt es in den Distrikten Gurdasur, Amritsar und Tarn Taran. Nach Angaben der indischen Nachrichtenagentur PTI wurden 25 Menschen festgenommen. Es wurde vermutet, dass weitere Todesfälle aus den vergangenen Tagen ebenfalls im Zusammenhang mit dem illegalen Alkohol stehen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es jedoch nicht, da die Leichen ohne Untersuchung eingeäschert worden waren.

Der Regierungschef von Punjab, Amarinder Singh, kündigte eine Sonderuntersuchung an. Noch am Freitag hatten die Behörden des südlichen Bundesstaates Andhra Pradesh mitgeteilt, dass neun Menschen nach dem Konsum von alkoholischem Desinfektionsmittels gestorben seien. Sie hätten das Desinfektionsmittel als Ersatz für Alkohol getrunken. (dpa/ng)