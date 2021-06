Tragischer Unfall: Bloggerin feiert Geburtstag in der Sauna – ihr Ehemann stirbt

Moskau –

Eigentlich wollte die russische Bloggerin Katerina Didenkos (29) am vergangenen Freitag, 28. Februar 2020, nur ihren 29. Geburtstag mit ein paar Freunden in der Sauna feiern. Doch für drei Partygäste – darunter der Ehemann der Bloggerin – endete der Saunabesuch tödlich.

Am Morgen nach der Party wendet sich Katerina Didenkos an ihre rund 1,4 Millionen Instagram-Follower. Sie ist am Boden zerstört.

Katerina Didenkos: „Es war ein Albtraum“

Die zweifache Mutter bestätigt in ihrer Instagram-Story, dass es bei der Party zu einem schweren Unfall gekommen ist, bei der drei Menschen, ihr Ehemann Valentin (†32) und zwei Freunde, ums Leben gekommen sind.

„Ich dachte, es sei nicht war, es war ein Albtraum“, schluchzt sie in die Kamera.

Sauna-Unfall mit Trockeneis kostet drei Menschen das Leben

Schuld an dem tragischen Unfall war Trockeneis. Besonders tragisch: Die „Daily Mail“ berichtet, dass der Ehemann der Bloggerin die 25 Kilogramm Trockeneis selber in das Sauna-Becken geschüttet habe, um Luftblasen und Rauch als Spezialeffekt zu kreieren.

Trockeneis in Sauna-Becken – Sieben Verletzte und drei Tote

Durch eine chemische Reaktion wurde eine große Menge Kohlendioxid freigesetzt. Sieben Partygäste – darunter auch Katerina Didenkos – wurden verletzt auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt.

Für drei Gäste, Katerinas Freunde Natalia und Yuri (beide †25) und ihren Ehemann Valentin, kam jede Hilfe zu spät. Sie starben an den Folgen des Unglücks.

Katerina Didenkos: „Weiß nicht, was ich ihr sagen soll“

Gemeinsam mit ihrem verstorbenen Ehemann hat die 29-Jährige zwei Kinder. Sie erzählt ihren Followern unter Tränen: „Nastya (die Tochter) ist heute aufgewacht und hat gefragt ‚Wo ist Papa?‘. Ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll.“

Die junge Familie braucht in den nächsten Tagen und Wochen viel Zeit und Kraft, um mit dem schweren Verlust umgehen zu können. (mie)