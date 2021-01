Tragisch: Arzt hilft sterbendem Minister – dann stürzt er mit Helikopter in den Tod

Johannesburg -

Er verschob seinen Flug, um zu helfen: Ein Arzt in Südafrika hat seinen Aufenthalt für die Notbehandlung eines sterbenden Politikers verlängert. Auf dem Rückflug stürzte er in den Tod.



Der Mediziner war am Donnerstagnachmittag gebeten worden, bei der Covid-19-Notbehandlung von Minister Jackson Mthembu zu helfen – dafür verschob er seinen Flug. Dennoch konnte er das Leben des Ministers nicht retten. Wenig später starb er dann selbst beim Absturz des Rettungshelikopters. Mthembu war als Minister im Präsidialamt einer der Top-Politiker des Landes.

Johannesburg: Arzt stirbt nach Nothilfe in Helikopter

Südafrikas Gesundheitsminister Zweli Mkhezi sagte am späten Donnerstag dem TV-Sender eNCA: „Einer der Ärzte, die beim Absturz starben, war von einem Freund um Hilfe gebeten worden bei der Behandlung des Ministers.“ Sein Team habe daraufhin kurzfristig den Abflug zur Küste verschoben.

Der Helikopter sollte einen anderen schwer erkrankten Patienten in ein Krankenhaus westlich der Hafenstadt Durban bringen. Er stürzte nahe dem Ort Bergville mit fünf Insassen an Bord ab und brannte aus. Niemand überlebte den Absturz in dem hügeligen Gelände. Die Unglücksursache ist noch unbekannt.

Der kleine Ort Bergville liegt am Rande der Drakensberge – die Region stellt Piloten vor allem bei grenzwertigem Wetter häufig vor Herausforderungen. Vor neun Jahren stürzte nur wenige Dutzend Kilometer entfernt ein Militärtransporter mit elf Insassen an Bord ab – auch sie kamen beim Absturz ums Leben. (dpa)