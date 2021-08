Tragisch!: Junge (9) beim Fußballspielen vom Blitz getroffen

Blackpool –

Was für ein tragisches Unglück! Ein neunjähriger Junge wurde im englischen Blackpool auf einem Fußballplatz vom Blitz getroffen. Jordan, der in der Jugendmannschaft des Clubs „Clifton Rangers“ spielte, starb noch auf dem Rasen.

Die Ermittlungen dazu dauern noch an, teilte die Polizei mit. Es wird aber davon ausgegangen, dass der Junge durch einen Blitzschlag ums Leben kam. Der furchtbare Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 17 Uhr auf dem Trainingsgelände des „Spirit of Youth Junior Football Club“ in der nordostenglischen Stadt Blackpool.

Verein über toten Jungen: „Er war ein strahlendes Licht“

Wie der Verein auf Facebook mitteilte, geschah der Unfall nicht während einer Trainingseinheit. Der Junge war Spieler des Clubs „Clifton Rangers“, der auch in Blackpool beheimatet ist. „Er war ein strahlendes Licht und ein ganz besonderer Junge“, schreibt der Verein in einem emotionalen Statement auf Facebook. „Er starb, als er gerade tat, was er so liebte“.

Der Club werde „jegliche Unterstützung anbieten, die von der Familie und denjenigen, die bei ihm waren, benötigt wird“, hieß es weiter. Und: „Jordan wird von jedem vermisst werden, der ihn kannte.“ (miri/dpa)