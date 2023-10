Im Fall des leblos in einem Kanal versenkten Mädchens (3) aus Dinslaken (NRW) stehen nun beide Eltern unter Mordverdacht.

Man habe auch die 39-jährige Mutter des Kindes in Dinslaken am Niederrhein festgenommen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag in Duisburg mit.

Der Vater (40) befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Beide sollen das Kind vorsätzlich schwer misshandelt und am Ende getötet haben. (dpa/mp)