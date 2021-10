Ein grauenvoller Fund: Am Freitagabend entdeckte ein Baggerfahrer in Schelklingen bei Ulm ein totes Baby in der Baggerschaufel. Die Leiche wurde noch am selben Tag obduziert, die Ergebnisse aber noch nicht öffentlich gemacht. Am Samstag erklärte ein Polizeisprecher: Noch immer wird die Mutter gesucht.

Der Baggerfahrer hatte den Angaben zufolge erst an eine Puppe gedacht, als er den kleinen Körper sah. Als er erkannte, dass es sich um eine Leiche handelte, ließ er die Polizei verständigen. Der Mann sollte auf dem Grundstück im Alb-Donau-Kreis die Erde einebnen.

Babyleiche in Schelklingen: Todeszeitpunkt unklar

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte die Spuren. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Leichnam vergraben war. Das Mädchen könnte in den letzten Tagen, Wochen oder sogar Monaten dort abgelegt worden sein.

Eine Ermittlungsgruppe soll die Hintergründe klären. Die Fahnder wollen wissen, wer eine Frau kennt, die hochschwanger war und deren Kind nicht gesehen wurde. Auch eine Person wird gesucht, die in der Nähe des Fundorts mit einem Kunststoffsack unterwegs war. (dpa/ncd)