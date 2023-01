Sie ist eine der bekanntesten Corona-Erklärerinnen Dänemarks: Tyra Grove Krause. Nun macht die Epidemiologin mit einer aktuellen Aussage zur Pandemie nicht nur ihren Landsleuten Mut.

„Wann ist das alles endlich vorbei?“ Das fragt sich vermutlich jeder und jede seit zwei Jahren. Die Corona-Pandemie hat uns allen das Leben sehr schwer gemacht. Obwohl es mittlerweile eine Impfung gegen das gefährliche Virus gibt, ist SARS-CoV-2 noch nicht ausgerottet und wird es vermutlich auch niemals sein.

Hinzu kommen neue Mutationen wie zuletzt Omikron, die zur großen Unbekannten für den weiteren Verlauf der Pandemie geworden sind. Doch trotz allem sagt die dänische Top-Epidemiologin Tyra Grobe Krause nun: In rund acht Wochen sind wir durch mit Corona. Wie kommt sie darauf?

Dänische Epidemiologin sicher: In zwei Monaten ist Corona vorbei

Krause war jüngst zu Gast beim dänischen Fernsehsender TV2. Dort wurde sie gefragt, inwiefern und wie lange das Coronavirus in ihren Augen noch das Leben der Däninnen und Dänen beeinflussen wird. Krause darauf: „Ich denke, es wird die Pandemie noch in den nächsten zwei Monaten geben. Dann hoffe ich, dass die Infektionen sinken werden und wir unser normales Leben zurückbekommen.“

Ihre Aussage stützt sich auf neue Erkenntnisse, wonach Infektionen mit der Omikron-Variante bei Erkrankten zu einem milderen Verlauf führt als etwa die bisher dominierende Mutante Delta. Eine Studie geht davon aus, dass bei Omikron nur etwa halb so viele Menschen im Krankenhaus wegen Covid behandelt werden müssen wie bei Delta.

Wohl weniger Corona-Infektionen in Dänemark ab Februar

Gleichzeitig warnte Krause: „Omikron ist hier, um zu bleiben.“ Die Corona-Variante werde in den kommenden Wochen „für eine massive Ausbreitung der Infektionen sorgen.“ Den Höhepunkt der Omikron-Welle in Dänemark prognostiziert Krause für Ende Januar – dann dürften auch die dänischen Kliniken an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Doch spätestens im Februar rechnet die Epidemiologin mit deutlich weniger Neuinfektionen, dadurch werde der Druck aufs Gesundheitssystem deutlich abnehmen.

Wie Krause weiter erläuterte, deute derzeit vieles darauf hin, dass man nach einer durchgemachten Infektion mit Omikron eine starke Immunität aufbaue. Daraus schließt die Corona-Expertin, dass in zwei Monaten viele Menschen durch eine durchgemachte Erkrankung gut gegen das Virus geschützt seien.

In Dänemark ist Omikron bereits die dominierende Variante

Bereits jetzt ist Omikron die dominierende Variante bei unseren nördlichen Nachbarn, fast alle Neuinfektionen gehen auf die ansteckende Mutation zurück. Gleichzeitig gelten gut 79 Prozent der Menschen in Dänemark als vollständig geimpft – in Deutschland liegt dieser Wert derzeit bei gut 71 Prozent.

Daher lassen sich Krauses Aussagen wohl auch nicht 1:1 auf die Situation hierzulande übertragen, da in Deutschland deutlich weniger Menschen durch eine Impfung vor einer Infektion geschützt sind. Auch ist unklar, ob und wie die Krankenhäuser in Deutschland mit einer rapiden Durchseuchung mit extrem hohen Inzidenzen klarkommen würden. Berichte aus Großbritannien und den USA, wo Omikron derzeit fast ungebremst durchrauscht, sorgen auch hierzulande für Sorgen bei Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften.

Dennoch sorgt ihre Aussage wohl nicht nur bei den Menschen in Dänemark für einen großen Hoffnungsschimmer.