Tötung einer Studentin: Vergewaltiger sollte abgeschoben werden – dann gab es Pannen

Frankreichs Justiz steht nach dem Fund einer getöteten Studentin unter Druck. Tatverdächtig ist ein Vergewaltiger, der nach seiner Haftentlassung abgeschoben werden sollte. Doch dann gab es Pannen.

In Frankreich gibt es große Empörung nach der Tötung einer Pariser Studentin. Die 19-Jährige war am Freitagmittag in einem Grüngebiet nahe ihrer Universität getötet worden. Während bereits die Tat für Erschütterung sorgte, ist der Fall seit der Festnahme eines Verdächtigen am Dienstagabend zum Politikum geworden. Bei dem 22-Jährigen handelt es sich um einen verurteilten Vergewaltiger, der nach seiner Haftentlassung abgeschoben werden sollte, wegen Pannen aber auf freien Fuß kam.

Frankreichs Innenminister kündigt hartes Vorgehen an

Nach heftiger Kritik an der Funktionsfähigkeit des Justizsystems durch Politiker unterschiedlicher Lager kündigte Frankreichs gerade erst ins Amt gekommene neue Innenminister Bruno Retailleau ein Durchgreifen an. „Es liegt an uns, den öffentlichen Verantwortungsträgern, das Schicksal abzulehnen und unser Rechtssystem weiterzuentwickeln, um die Franzosen zu schützen“, sagte der konservative Minister. „Wenn wir die Regeln ändern müssen, dann ändern wir sie.“ Es gehe darum, „die Sicherheit unserer Landsleute zu gewährleisten“.

„Wenn man jemanden in Haft hat, von dem man annehmen kann, dass er eine Bedrohung für die französische Gesellschaft darstellt, sollte man ihn nicht freilassen müssen, bevor man überhaupt die Gewissheit hat, dass er abgeschoben werden kann“, sagte Sozialistenchef Olivier Faure dem Sender BFMTV.

Verwaltungen würden zu lange für Abschiebungen brauchen

„Unsere Justiz ist lax, unser Staat funktioniert nicht, unsere Politiker lassen die Franzosen mit menschlichen Bomben leben“, reagierte der Vorsitzende des rechtsnationalen Rassemblement National, Jordan Bardella. Die Verwaltung und die Justiz arbeiteten bei Abschiebungen viel zu langsam, sagte der sozialistische Ex-Präsident François Hollande dem Sender France Info.

Die 19-jährige Philippine war von ihren Eltern am Freitag als vermisst gemeldet worden. Freunde und Angehörige entdeckten die Tote tags drauf nach einer Ortung ihres Handys bei einer privat organisierten Suchaktion halb vergraben.

Der Tatverdächtige saß bereits wegen Vergewaltigung im Gefängnis

Der Tatverdächtige hatte eine Haftstrafe wegen der Vergewaltigung einer anderen Studentin im Jahr 2019 verbüßt und sollte nach der Entlassung in sein Herkunftsland abgeschoben werden. Zunächst beantragte die verkehrte Behörde die dafür nötigen Papiere, dann ordnete ein Richter eine vorzeitige Entlassung des Mannes aus der Abschiebehaft an.

An die Auflage, sich regelmäßig bei der Polizei zu melden, hielt der Verdächtige sich nicht. Nach der Tat wurde er in der Schweiz in Genf gefasst. (dpa)