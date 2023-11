Tödliche Attacke: Jugendliche stürmen Dorffest mit Messern – 16-Jähriger stirbt

Blutiger Gewaltexzess mit einem Todesopfer in Frankreich: Bei einem Dorffest am Wochenende stürmte eine Gruppe Jugendlicher die Feier, attackierte die Besucher mit Messern. Ein 16-Jähriger starb an seinen Verletzungen. Die Umstände des Angriffs sorgen für Entsetzen und Diskussionen.

Es passierte in der Nacht zum Sonntag am Rande einer Feier im Gemeinschaftssaal in dem kleinen Örtchen Crépol bei Grenoble: Gegen zwei Uhr morgens stürmte eine Gruppe Jugendlicher, hauptsächlich wohl aus La Monnaie, einer berüchtigten Sozialsiedlung in der Nähe des Ortes, das Gemeindefest. Sie gingen mit Messern auf die noch anwesenden Gäste los.

In der Regionalzeitung „Le Dauphiné Libéré“ sagte ein Zeuge, die Angreifer hätten gerufen, sie wollten „Weiße abstechen“. Die extreme Rechte in Frankreichs sieht sich bestätigt. „Dorffeste, Hochzeiten, Geburtstage, niemand ist mehr sicher“, erklärte zum Beispiel Marine Le Pen vom rechten „Rassemblement National“.

Attacke im Gemeindesaal in Frankreich: 16 Verletzte

Fest steht: Bei dem Übergriff wurden 16 Menschen verletzt. Für Thomas, einen 16-Jährigen, kam jede Hilfe zu spät – der Teenager starb auf dem Weg ins Krankenhaus an seinen schweren Stichverletzungen.

Der oberste Polizeichef und Innenminister Frankreichs, Gérald Darmanin, sprach von einer „Verrohung der Gesellschaft“. Er sagte: „Wir wissen nicht genau, was geschehen ist, oder besser, wir wissen es nur allzu gut“. Sieben Verdächtige wurden inzwischen in der Nähe von Toulouse gefasst.

„Sie kamen nicht, um sich zu amüsieren, sondern um Böses zu tun“, sagte die Bürgermeisterin von Crépol. Das kleine Örtchen befindet sich im Schockzustand.