Tod bei Wanderung: Deutsche (19) stürzt in die Tiefe

Zwei junge Frauen kamen beim Wandern in der Schweiz vom Weg ab: Im unwegsamen Gelände stürzten sie in die Tiefe – nur eine der beiden überlebte.

Bei einem Wanderunfall in der Schweiz ist eine junge Frau aus Deutschland in den Tod gestürzt. Ihre Begleiterin erlitt erhebliche Verletzungen, wie die Polizei des östlichen Kantons Glarus am Sonntag mitteilte.

Begleiterin in ein Krankenhaus geflogen

Die 19-Jährigen hatten am Samstag eine Wanderung im Gebiet von Linthal unternommen. Auf rund 1250 Metern Seehöhe kamen sie vom Weg ab und stürzten aus noch ungeklärter Ursache etwa 50 bis 80 Meter im unwegsamen Gelände in die Tiefe.

Eine der Frauen wurde tödlich verletzt. Ihre Begleiterin wurde in ein Krankenhaus geflogen. Zur genauen Herkunft der Verunfallten machte die Polizei keine Angaben. (dpa/mp)