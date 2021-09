Tochter vergewaltigt: Vater lässt besten Freund sein eigenes Grab schaufeln

Ein Vater entdeckt Missbrauchs-Aufnahmen auf dem Handy seines besten Kumpels. Das Opfer: Seine eigene Tochter. Er entscheidet sich, das Vergehen an seinem Kind zu rächen – am Abend ist sein bester Freund tot.

Oleg S. (32) passte öfters auf die achtjährige Tochter seines Freundes auf. Bis zum 25. August. Da entdeckte der Vater ein Video auf dem Handy von S., in dem dieser das Mädchen zu sexuellen Handlungen zwingt.

Russland: Freund missbraucht Mädchen – Vater rächt sich

Im Missbrauchs-Video wimmert das Kind: „Ich will nach Hause“ – doch der 32-Jährige macht weiter, berichtet die englische Tageszeitung „The Sun“. Als der Vater des Mädchens die Aufnahmen sieht, rastet er völlig aus, verprügelt seinen langjährigen Freund.

Als sich dann noch herausstellt, dass Oleg S. wohl auch zwei andere Mädchen im Alter von fünf und acht Jahren in dem Dorf der südrussischen Region Samara missbraucht hat, nimmt der Vater das Schicksal seines ehemaligen Freundes selbst in die Hand.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Erkenntnisse – Gabby Petito ermordet!

Er führt S. mit einer Schaufel in einen Wald. Dort soll er ihn eine Grube ausheben haben lassen und den 32-jährigen Automechaniker anschließend erstochen haben, so die Vorwürfe. Der Vater des Mädchens gibt an, S. habe ihn in einen Messerkampf verwickelt und sei letztendlich auf das Messer gefallen. Er steht unter Hausarrest, die Ermittlungen sind in vollem Gange. Im Falle einer Verurteilung wegen Mordes drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft. (vd)