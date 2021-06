Tipp vom Profi: Versteckter Code verrät, welche Figur im Ü-Ei steckt

Köln –

Ach ja, die Ü-Eier-Figuren. Seit jeher wirbt Ferrero mit dem Slogan: „Eine Figur in jedem siebten Ei!“

Jeder wollte sie als Kind, doch nur mit Glück hat man die Figur bekommen, die man auch wirklich für seine Sammlung brauchte. Und schon damals hieß es: schütteln, schütteln, schütteln. Am Ende hatte man dann doch einen klapprigen Bausatz.

Figur im Ü-Ei finden: Tipps vom Profi

Ein Profi erklärt auf Galileo, wie es einfacher geht. Martin ist ein sogenannter „Schüttler“. Er hat das Finden und Verkaufen von Figuren zu seinem Nebenberuf gemacht. In seinem Keller hat er ein Lager mit Tausenden dieser Figuren.

Wie Martin so eine Figur findet? Er verrät seine Tricks: Als erstes kontrolliert er die Chargennummer, damit er überhaupt weiß, ob die richtige Figur im Ei sein kann.

Die Zahl unter dem Barcode verrät den Produktionszeitraum. Ein Code also, der angibt, in welcher Zeit die Figuren verpackt worden sind. Selbst, wenn die Eier später im Laden vermischt sind, weiß der Profi also, ob der Produktionszeitraum zur gesuchten Figur passt.

Die Chargennummer eines Ü-Eis von Ferrero auf der Rückseite der Verpackung. ProSieben/Galileo (Screenshot) Foto:

In Internetforen kann man sich über die richtige Chargennummer informieren. Meistens beginnt die Nummer mit einem „L“ (Losnummer), gefolgt von dem Datum der Herstellung.

Figur in jedem siebten Ei: Profis wiegen mit der Löffelwaage

Wenn also die Chargennummer stimmt, ist die Chance schon mal höher, dass die richtige Figur enthalten ist. Dann heißt es: wiegen und schütteln.

Der Profi benutzt eine sogenannte Löffelwaage, um die Figur im Ei ausfindig zu machen. Sie wiegt das Ü-Ei auf ein Zehntel Gramm genau. Wichtig: Erst ab 30 Gramm könnte eine Figur im Ei sein.

Diejenigen, die auf eine ganz bestimmte Figur aus sind, können in Internetforen das exakte Gewicht von Figuren finden. Mit dem richtigen Gewicht trifft man sofort!

Es rappelt im Überraschungsei: So schütteln Sie richtig

Um dann auf Nummer sicher zu gehen, kann man das Ei noch schütteln – ganz so wie früher. Der Tipp hier: Wenn man gar nichts hört, klebt die Plastikkapsel innen am Ei fest. Vorsichtig klopfen hilft, sie zu lösen. Kein Geräusch heißt also nicht unbedingt, dass eine Figur im Ei ist.

Der Profi kann Spielzeuge schnell erkennen – Martin hört beispielsweise bei Autos sogar die Räder. Figuren haben eher ein dumpfes Geräusch. Es gilt: Spielzeug klappert, Figuren sind dumpf.

Zusammen mit der Nummer und dem Gewicht ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die richtige Figur im Ei ist. (mg/swa)