Er läuft auf den Hinterbeinen, plötzlich greift er die Dompteurin an: Ein Bär hat während einer Zirkusvorstellung in Russland eine Trainerin verletzt. Die Staatsanwaltschaft der Region Orjol südwestlich von Moskau habe sich eingeschaltet, teilte die Behörde am Sonntag mit.

In einem von Zuschauern aufgenommenen Video ist zu sehen, wie das Tier vor Publikum auf den Hinterbeinen läuft, sich dann plötzlich am linken Arm der Frau festkrallt und sie zu Boden reißt. Zwei Mitarbeiter zerren den Bären dann weg. Die Trainerin kam nach dem Vorfall am Samstagabend in ein Krankenhaus.

Zirkustiere in Russland: Wachsende Kritik an Haltung

Die Staatsanwaltschaft wollte nun prüfen, wie die Tiere in dem Zirkus gehalten werden. Seit Jahren stößt die Haltung von Zirkustieren weltweit auf wachsende Kritik. Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen.

Tierschützer fordern daher ein Verbot solcher Auftritte. Wildtiere würden oftmals in kleinen Käfigen gehalten und mit Gewalt dressiert, moniert etwa die Tierrechtsorganisation Peta. (dpa/ncd)