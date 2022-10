Wo ist es? Stammt es von da Vinci? Teuerstes Gemälde der Welt wird zum Mysterium

In der linken Hand trägt Jesus eine Kugel, die rechte ist zum Segen erhoben: „Salvator Mundi“ gilt als aktuell teuerstes Gemälde der Welt gilt. Doch vieles bleibt rätselhaft zu dem Werk, das einst Leonardo da Vinci geschaffen haben soll. Vor allem: Wo genau ist es gerade – und wird es bald ausgestellt?

Jahrelang wurde „Salvator Mundi“ restauriert, 2011 zeigte es die Londoner National Gallery, 2017 wird es schließlich versteigert – für eine Rekordsumme von 450 Millionen Dollar. Der Käufer? Unbekannt. Jahre später wird bekannt, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman das Werk ersteigert haben soll – bestätigt wurde das jedoch nie. Nach der Versteigerung 2017 ist „Salvator Mundi“ wie vom Erdboden verschluckt.

„Salvator Mundi“: Wo ist das teuerste Gemälde der Welt?

Nun könnte das Gemälde jedoch bald wieder auftauchen. Der britische Kunsthistoriker Martin Kemp sagte der „Times“: „Das Gemälde ist in Saudi-Arabien, und das Land errichtet dort eine Galerie, die 2024 fertiggestellt werden soll. Es gab Anstrengungen, mich dort hinzubringen, um das Gemälde anzusehen.“ Kemp war einst einer der Experten, die „Salvator Mundi“ da Vinci zuschrieben. Der Kunsthistoriker sagte weiter, dass er wegen des Unrechts, das vom saudischen Regime ausgehe, noch nicht nach Saudi-Arabien gereist sei. Doch wenn es helfe, „Salvator Mundi“ wieder „an die frische Luft“ zu bringen, sei er willens, das zu tun.

Bis heute gibt es jedoch Zweifel an Kemps Meinung, dass das Werk tatsächlich von da Vinci stammt. Kritiker meinen, dass es nach der umfassenden Restaurierung mehr nach dem „Mona Lisa“-Maler aussah als zuvor. Weitere Meinung: Schüler da Vincis hätten es gemalt, aber nicht der Meister selbst. Kemp betonte in der „Times“ erneut, er sei sicher, dass das Gemälde, das zwei amerikanische Kunsthändler 2005 von einem Auktionshaus in New Orleans zum Schnäppchenpreis ersteigerten, von dem berühmten Italiener stammt. (alp)