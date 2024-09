Terroranschlag von Solingen: Polizei bittet um Mithilfe – mit Verdächtigen-Foto

„Wer kann Angaben zur abgebildeten Person und deren Aufenthaltsorten in der Zeit vom 23.08.2024 bis 24.08.2024 machen?“, heißt es auf dem Plakat. Darunter ein Foto des mutmaßlichen Solingen-Attentäters Issa Al H. und einer Regenjacke. Rund zwei Wochen nach dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag mit drei Toten bitten die Ermittler die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Außer für Issa Al H. interessieren sich die Behörden für eine spezielle gelbe Regenjacke, die ebenfalls abgebildet wurde. „Wer kann Angaben zur Herkunft der abgebildeten Regenjacke machen?“, fragten sie. Die genauen Hintergründe blieben zunächst unklar.

Issa H., der islamistische Attentäter von Solingen, auf einem Fahndungsplakat der Polizei. Polizei NRW Issa H., der islamistische Attentäter von Solingen, auf einem Fahndungsplakat der Polizei.

Solingen: Polizei bittet Öffentlichkeit um Mithilfe bei Aufklärung

In Solingen hatte der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Syrer, am 23. August drei Menschen mit einem Messer getötet und weitere verletzt. Festgenommen wurde er erst am Abend des folgenden Tages, am 24. August. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Das könnte Sie auch interessieren: Großevents im Norden nach Terrortat: „Wahnsinn, was wir in Sicherheit investieren“

Ein Ziel der Ermittler scheint zu sein zu ergründen, wo sich der Tatverdächtige in der Zeit zwischen Tat und Festnahme aufgehalten haben könnte. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte am Donnerstag bereits gesagt, dass das noch geklärt werden müsse. „Das sind rund 24 Stunden, die fehlen uns“, berichtete Reul im Innenausschuss des NRW-Landtags. (dpa/mp)