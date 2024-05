Teenager stürzen acht Meter tief – in eine Turnhalle

Schock in der schwäbischen Gemeinde Remshalden: Mehrere Teenager fallen etwa acht Meter tief in den Innenraum einer Sporthalle. Retter starten einen abendlichen Großeinsatz mit mehreren Hubschraubern.

Vier Kinder sind in Remshalden bei Stuttgart durch das Dach einer Turnhalle etwa acht Meter in die Tiefe gestürzt und haben sich dabei schwer verletzt. Die 13-Jährigen waren am späten Samstagabend auf das Dach geklettert und vermutlich beim Spielen verunglückt, wie die Polizei mitteilte. Das Oberlicht der Halle sei eingebrochen, als die Teenager dieses betraten.

Schwaben: Vier Teenager bei Sturz schwer verletzt

Es müsse nun geprüft werden, ob das Gebäude möglicherweise Sicherheitslücken habe, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Einen Tag nach dem schweren Unfall in der Stadt nordöstlich von Stuttgart berichtete die Polizei auf Nachfrage zum Gesundheitszustand der 13-Jährigen, diese seien nicht in Lebensgefahr. Mit Hinweis auf laufende Ermittlungen gab es keine weiteren Informationen zu den Verletzten. Die Kinder konnten den Angaben zufolge zunächst nicht befragt werden.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– FC St. Pauli und HSV: Wem gehört die Stadt?

– Warum immer mehr junge Hamburger vom Kalifat träumen

– Interview mit Senatorin Melanie Leonhard über Köhlbrandbrücke, Hafen & Co.

– Mit Jan Delay an den frühen Orten seiner Karriere

– Das passiert auf einer Kinky-Party auf dem Kiez

– 20 Seiten Sport: Alles zum Derby

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag

Wie der Sprecher weiter mitteilte, hatte eines der Kinder nach dem Sturz die Halle verlassen und in der Nachbarschaft um Hilfe gerufen. Ein Nachbar, der neben der Turnhalle wohnte, verständigte daraufhin die Rettungskräfte. Unklar blieb zunächst, wie die Teenager auf das Dach gelangt waren.

Retter standen unter Zeitdruck

Bei dem Einsatz in der Dämmerung waren unter anderem drei Rettungshubschrauber, sieben Feuerwehrfahrzeuge und 13 Fahrzeuge des Rettungsdienstes beteiligt. Der Leiter des Rettungsdienstes des Deutschen Roten Kreuzes im Rems-Murr-Kreis, Marco Flittner, sagte am Einsatzort, die Kinder seien in den Innenraum der Sporthalle gefallen.

Das könnte Sie auch interessieren: Jugendliche wollten offenbar Terroranschlag mit Bomben verüben

Die Retter standen nach Flittners Worten unter Zeitdruck: „Hier war Geschwindigkeit gefragt, damit die Rettungshubschrauber alle bei Tageslicht wieder abfliegen können.“ Der Notruf bei der Polizei war am Samstagabend um 20.21 Uhr eingegangen. Remshalden liegt etwa 20 Kilometer von Stuttgart entfernt. Die Sporthalle befindet sich im Ortsteil Grunbach. (dpa/mp)