Vor Konzert in Deutschland: Polizei nimmt Taylor-Swift-Stalker fest

Superstar Taylor Swift hat am Mittwoch das erste Deutschland-Konzert ihrer „The Eras“-Tour gegeben. Vor der Show in Gelsenkirchen hat die Polizei einen Stalker in Gewahrsam genommen.

Der Mann habe zuvor Drohungen gegen die Sängerin geäußert, sagte eine Polizeisprecherin. Näheres zur Person oder den Hintergründen teilte sie zunächst nicht mit. Insgesamt sei das Konzert eine friedliche Veranstaltung mit rund 60.000 Besucherinnen und Besuchern gewesen.

Taylor Swift in Gelsenkirchen: Mann sorgt für Unruhe bei Fan-Abreise

Bei der Abreise der Fans sei es aufgrund eines Polizeieinsatzes im nahegelegenen Erle zu Verzögerungen gekommen. Ein 70-Jähriger hatte die Polizei um Hilfe gerufen, hieß es von der Sprecherin. Demnach hörten die Beamten beim Eintreffen Knallgeräusche, woraufhin sie den Einsatzort und damit auch einen Teil der Straße zur angrenzenden Arena absperrten. Der Mann habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, wurde überwältigt und in ein Krankenhaus gebracht. Was die Knallgeräusche auslöste, war zunächst unklar.

Dreieinhalb Stunden lang performte der größte Popstar aller Zeiten in Gelsenkirchen. Dass diese in jeder Hinsicht gewaltige Produktion nicht in Berlin aufgeführt wird, aber gleich dreimal in Gelsenkirchen, hatte vorab sogar international für Spott gesorgt. US-Moderator Jimmy Kimmel witzelte etwa, es habe noch nie jemand von „Gelsenkirchen, Deutschland“ gehört. „Vielleicht existiert es nicht einmal“.

Zwei Taylor-Shows wird es noch in Gelsenkirchen geben. Am kommenden Dienstag und Mittwoch kommt Swift für zwei Konzerte nach Hamburg. (dpa/mp)