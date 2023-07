„Tag des Kusses“: Warum knutschen Menschen miteinander – und warum nicht?

Knutschen, busserln, schnäbeln, küssen – wenn zwei Menschen ihre Lippen aufeinanderdrücken, dann ist das ein Zeichen der Zuneigung. Nicht immer sexuell, aber immer liebevoll gemeint. Am 6. Juli ist der „Internationale Tag des Küssens“. Ein kleiner Überblick über Lippenbekenntnisse verschiedener Kulturen.

Die Ethnologin und Genderforscherin Catherine Whittaker von der Goethe-Universität in Frankfurt beobachtete in Mexiko das Kussverhalten der Menschen. Sie traf Schamanen, die im Küssen etwas Spirituelles sehen: „Einer sagte, dass das Gesicht mit kosmischen Linien in Verbindung steht. Und indem man mit dem Gesicht arbeitet, kann man diese Linien anzapfen und Energien freisetzen.“

Ureinwohner des Sudans vermeiden Küsse auf den Mund

In einigen Kulturen in Nordafrika lassen die Menschen die Knutscherei lieber bleiben: Betrachtungen der Ureinwohner des Sudans zeigen, dass es für sie unvorstellbar ist, sich zu küssen. Der Mund ist für sie nämlich das Tor zur Seele – zu groß ist da die Angst, der Tod könnte sich so Zutritt verschaffen oder die Seele gestohlen werden.

In den USA wird genauso gern geknutscht wie in Deutschland. Aber nicht überall: Die Inuit aus Nordkanada praktizieren den bekannten Nasenkuss. Auch die Ureinwohner Neuseelands küssen sich ähnlich – allerdings nicht leidenschaftlich. Dort ist der Nasenkuss ein Willkommensritual, das sogar von Diplomaten praktiziert wird.

In vielen Kulturen ist Küssen ein Tabu

Die Autorinnen und Autoren einer US-Studie aus dem Jahr 2015 kamen zu dem Ergebnis, dass die wenigsten Menschen weltweit romantisch-sexuell küssen – von den 168 untersuchten Kulturen seien es 46 Prozent. Die Ethnologin Whittaker findet das allerdings ein bisschen fragwürdig: „Dass man genau beziffern kann, wo es passiert, finde ich problematisch.“ Denn in vielen Kulturen ist Knutschen einfach ein Tabu – wird aber trotzdem praktiziert.

Und: In einigen Teilen der Welt zeigen Menschen sich ihre Zuneigung zwar nicht durch das Mund-auf-Mund-Küssen – aber auf eine vergleichbar intime Art. Denn eins ist klar: Liebe und Leidenschaft sind universell. Und geküsst wird irgendwie irgendwann dann doch immer.