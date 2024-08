Täter weiter auf der Flucht: NRW erhöht Polizeipräsenz bei Veranstaltungen

Das Land Nordrhein-Westfalen erhöht die Polizeipräsenz bei größeren Veranstaltungen, solange der Täter nicht gefasst ist, erklärte der NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in Solingen. Gleichzeitig mahnt er Zurückhaltung an, angesichts der vielen Gerüchte in den sozialen Netzwerken über die Hintergründe des Messerangriffs von Solingen.

Angesichts zahlreicher Spekulationen über mögliche Hintergründe des Messerangriffs von Solingen in den sozialen Netzwerken und den Medien hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zur Zurückhaltung gemahnt. Er habe „eine große Bitte“, sagte der CDU-Politiker in Solingen.

„Dass Sie denen, die jetzt die Arbeit machen müssen – der Täter muss gefunden werden -, dass Sie denen auch die Zeit und die Ruhe lassen und wir alle uns ein bisschen zurücknehmen, einschließlich meiner Person, zu spekulieren, was könnte sein, was wäre, was ist halb richtig, was ist dreiviertel richtig. Das ist viel zu früh.“

Handyvideos „sehr hilfreich“

Am Samstagnachmittag würden immer noch zehn bis zwanzig Zeugen vernommen, dazu gebe es viele Aufzeichnungen von Handykameras, die der Minister als „sehr hilfreich“ bezeichnete. Die Aussagen und Aufzeichnungen müssten nun aber „sortiert und gewichtet werden“. Die Polizei hat noch immer keine Beschreibung des gesuchten Messerstechers veröffentlicht.

Reul erklärte, dass er angeordnet habe, die Polizeipräsenz bei größeren Veranstaltungen im Land zu erhöhen – dies so lange, wie der Täter noch nicht gefasst sei.

Bei dem Messerangriff bei einem Stadtfest waren am Freitagabend drei Menschen getötet worden, acht wurden schwer verletzt. Der Täter ist flüchtig. Die Staatsanwaltschaft schließt einen terroristischen Hintergrund nicht aus. (dpa/ste)