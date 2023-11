Superlative und Luxus satt: Die neuen Kreuzfahrt-Riesen 2024

Platz für fast 10.000 Menschen, Kletterparks, Riesenrutschen, noch größere Pools: Die Kreuzfahrt-Reedereien versuchen mit immer mehr Attraktionen und Superlativen auf ihren neuen Schiffen die Konkurrenz auszustechen. Aber auch an den Klimaschutz wird gedacht. Die Luxus-Pötte, die ab 2024 in See stechen sollen, im Überblick.

Royal Caribbean: Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt

Dieses Schiff steht für Entertainment und Superlative! Der laut Reederei größte Swimmingpool und der größte Wasserpark auf See, ein freihängender Infinity-Pool als weiteres Novum, eine Eisarena und ein Surfsimulator, dazu acht als „Stadtviertel“ konzipierte Bereiche: Die „Icon of the Seas“ ist Vergnügungspark und Kleinstadt in einem.

Maximal 7600 Passagiere finden hier ab Januar 2024 Platz. Zusammen mit Crewmitgliedern sind es fast 10.000 Menschen, die an Bord des 365-Meter-Giganten passen. Dieser mehr als eine Milliarde Euro teure Neubau – das erste Schiff der neuen Icon-Klasse – ist dann das größte Kreuzfahrtschiff der Welt und in der Karibik im Einsatz.

Riesenrutsche, Riesenkletterwand, Riesenleinwand: Die Ausmaße der „Utopia of the Seas“ sind in vielerlei Hinsicht gigantisch. picture alliance/dpa/Royal Caribbean Riesenrutsche, Riesenkletterwand, Riesenleinwand: Die Ausmaße der „Utopia of the Seas“ sind in vielerlei Hinsicht gigantisch.

Und da ein neuer Riesenpott offenbar nicht reicht, lässt Royal Caribbean ab Juli 2024 auch die „Utopia of the Seas“ vom Stapel, das sechste Schiff der Oasis-Klasse. Es ist nur drei Meter kürzer als die „Icon“ und bietet für 5668 Passagiere Platz.

Die beiden neuen Schiffe werden mit Flüssiggas (LNG) angetrieben. Weil bei der Herstellung von LNG aber klimaschädliches Methan entweicht, ist die Klimabilanz trotz der geringeren CO 2 -Emissionen im Vergleich etwa zu Marinediesel mitunter schlechter – besonders, wenn das Gas durch Fracking gewonnen wurde.

Disney Cruise Line: Mit Mickey Maus in der Wasserrutsche

Disney Cruise Line bringt mit der „Disney Treasure“ das nächste LNG-Schiff aus seiner sogenannten Triton-Klasse auf die Weltmeere. Es wird in der Meyer-Werft in Papenburg gebaut und soll im Dezember 2024 auf Jungfernfahrt in die Karibik gehen.

Ein neuer „Schatz“ auf See: Die „Disney Treasure“ soll Ende 2024 Premiere feiern. picture alliance/dpa/Meyer Werft Ein neuer „Schatz“ auf See: Die „Disney Treasure“ soll Ende 2024 Premiere feiern.

An Bord erwarten die bis zu 4000 Passagiere unter anderem eine Mickey-Maus-Wasserrutsche, eine Filmlounge im König-der-Löwen-Stil sowie Star-Wars- und Marvel-Attraktionen.

Tui Cruises: Auf dem Weg zur „Intuition“

Die „Mein Schiff 7“ von Tui Cruises legt im Frühsommer 2024 ab und ist mit bis zu 2896 Passagieren erstmal in Nordeuropa unterwegs. Angetrieben wird sie mit Marinediesel, der weniger Schadstoffe emittiert als Schweröl. Perspektivisch soll das Schiff auch mit Methanol fahren können. Das wäre laut Reederei nahezu CO 2 -neutral.

Zuwachs bei Tui Cruises: Die „Mein Schiff 7“ kommt im Frühsommer 2024. picture alliance/dpa/TUI Cruises Zuwachs bei Tui Cruises: Die „Mein Schiff 7“ kommt im Frühsommer 2024.

Sie hat einen Landstromanschluss, kann also per Kabel mit Energie versorgt werden und muss nicht mit laufendem Motor anliegen. Diese Anschlüsse bieten derzeit 32 Häfen weltweit. In Deutschland sind es Hamburg, Kiel und Rostock.

Blickfang auf dem Pooldeck des noch namenlosen achten Tui-Schiffs soll ein durchlässiges Dach sein, das an eine lichtdurchflutete Grotte erinnern soll. picture alliance/dpa/TUI Cruises Blickfang auf dem Pooldeck des noch namenlosen achten Tui-Schiffs soll ein durchlässiges Dach sein, das an eine lichtdurchflutete Grotte erinnern soll.

Ende 2024 soll dann das achte Schiff von Tui Cruises ablegen – das erste der neuen Schiffsklasse namens „InTUItion“. Einen Namen hat der Pott noch nicht. Aber viele Details sind schon bekannt. Es ist das erste Tui-Cruises-Schiff, das mit Flüssiggas (LNG) betrieben wird. Langfristig könne es auch mit Bio- oder E-LNG fahren. Das heißt, das Gas stammt aus biogenen Quellen oder wurde synthetisch aus erneuerbarer Energie erzeugt, so Tui-Cruises-Chefin Wybcke Meier. Ein Dach auf dem Pooldeck soll wie eine lichtdurchflutete Grotte wirken.

Cunard: Die nächste Queen legt ab

Mit der „Queen Anne“ hat die Flotte der britischen Reederei Cunard ab Mai 2024 vier Schiffe im Einsatz. Das Design ist klassisch gehalten. Platz gibt‘s für bis zu 2996 Passagiere.

Der Gegenentwurf zu den eher schrillen Royal-Caribbean-Riesen: Die klassisch gehaltene „Queen Anne“ von Cunard Line. picture alliance/dpa/Cunard Der Gegenentwurf zu den eher schrillen Royal-Caribbean-Riesen: Die klassisch gehaltene „Queen Anne“ von Cunard Line.

Princess Cruises: Vorhang auf für die Sonnenprinzessin

Die „Sun Princess“ ist das erste Schiff der US-Reederei Princess Cruises mit LNG-Antrieb. Es legt am 8. Februar 2024 von Barcelona aus zu seiner ersten Fahrt ab. An Bord wartet auf die bis zu 4300 Gäste auch ein über drei Decks gebauter Outdoor-Bereich. Ein Highlight ist laut Princess Cruises ein Rollgleiter, mit denen Gäste an einer Überkopfschiene hängend über das Schiff sausen können.

Die „Sun Princess“ ist das erste Schiff der Reederei Princess Cruises mit LNG-Antrieb. picture alliance/dpa/Princess Cruises Die „Sun Princess“ ist das erste Schiff der Reederei Princess Cruises mit LNG-Antrieb.

Explora Journeys: Zuwachs für die Luxusklasse

Während MSC Cruises 2024 kein neues Schiff vom Stapel lässt, bekommt die MSC-Luxuskreuzfahrtmarke Explora Journeys mit der „Explora II“ im August 2024 das zweite Schiff. Bis 2028 soll die Flotte auf sechs Schiffe anwachsen.

Die „Explora I“ ist diesen Sommer in See gestochen, ihr baugleiches Schwesterschiff – die „Explora II“ – folgt im Sommer 2024. picture alliance/dpa/Explora Journeys Die „Explora I“ ist diesen Sommer in See gestochen, ihr baugleiches Schwesterschiff – die „Explora II“ – folgt im Sommer 2024.

Bis zu 900 Passagiere sollen auf der knapp 250 Meter langen „Explora II“ von mehr als 600 Crewmitgliedern umsorgt werden. Die kleinste der 461 Suiten ist 35 Quadratmeter groß.