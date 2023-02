Zum Super Bowl: Mexiko liefert Rekordmenge Avocados in die USA

Beim 57. Super Bowl treffen am Sonntagabend (Ortszeit) im State Farm Stadium in Glendale im US-Bundesstaat Arizona die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles aufeinander. Allein in den USA wird mit 100 Millionen Fernsehzuschauern gerechnet. Der Super Bowl gilt als das größte Einzelsportevent der Welt.

Mexiko ist der größte Avocadoproduzent der Welt. Pro Jahr werden in dem lateinamerikanischen Land rund 2,4 Millionen Tonnen Avocado geerntet. In den USA werden die meisten Avocados am Super-Bowl-Wochenende verzehrt. Grund für die hohe Nachfrage ist die traditionell zum Finale zubereitete Avocado-Creme Guacamole. (dpa)