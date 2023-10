Tragischer Unfall auf Jahrmarkt: Mann stürzt von Attraktion in den Tod

Tragischer Unfall nahe Bielefeld: Ein 39-Jähriger ist auf einem Jahrmarkt in der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock in Nordrhein-Westfalen ums Leben gekommen.

Der Mann sei am Sonntagmittag aus der Attraktion „Fuzzy’s Lachsaloon“ auf dem Pollhansmarkt aus zehn bis zwölf Metern Höhe in die Tiefe gestürzt, sagte eine Sprecherin der Polizei Gütersloh am Sonntagnachmittag. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass der aus Hannover stammende Verunglückte ein Besucher war. Es könne aber auch ein Mitarbeiter gewesen sein, es gebe dazu widersprüchliche Aussagen, teilte die Polizei am Abend mit.

Das nach Angaben des Betreibers „größte transportable Funhouse der Welt“ besteht aus fünf Etagen, auf denen Besucherinnen und Besucher verschiedene Hindernisse überwinden müssen. Am Ende des Hindernisparcours befinde sich ein Free-Fall-Tower in etwa zehn Meter Höhe, so die Polizei.

Den Ermittlungen nach betrat der 39-Jährige den Bereich des Towers und stürzte beim Zurücktreten in die Tiefe. Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Einen technischen Defekt schließt die Polizei aus. Ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge handelt es sich um einen Unglücksfall, wie es hieß. Zum Zeitpunkt des Sturzes befanden sich noch weitere Personen auf dem Fahrgeschäft. Diesen wurden Betreuungsangebote gemacht, so die Polizei.

„Fuzzy's Lachsaloon" sei derzeit gesperrt. Der Pollhansmarkt werde fortgesetzt, allerdings mit ruhigerer Musik. Er soll noch bis Montag dauern. Der Jahrmarkt findet immer drei Tage lang am dritten Oktober-Wochenende statt.