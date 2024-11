Streit im Seniorenheim eskaliert: Vater geht mit Machete auf Tochter los

Dramatischer Einsatz in einem Berliner Seniorenheim: Eine Frau soll von ihrem 75-jährigen Vater angegriffen worden sein. Was dahinter steckt, ist zunächst rätselhaft.

Eine Frau besucht ihren 75-jährigen Vater in Berlin im Seniorenheim – und der soll mit einer Machete auf sie losgegangen sein. Am Ende sind beide verletzt im Krankenhaus. So schildert die Polizei einen Vorfall am Samstagvormittag in Berlin-Reinickendorf.

Lebensgefahr nicht ausgeschlossen

Der Hintergrund und der genaue Ablauf würden noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Die 43-jährige Tochter müsse notoperiert werden. Lebensgefahr sei nicht auszuschließen, sagte der Sprecher. Einsatzkräfte hätten die Machete beschlagnahmt und den Vater festgenommen. Auch der 75-Jährige kam jedoch in eine Klinik, wie es weiter hieß. Sowohl der Vater als auch seine Tochter hätten Stichverletzungen erlitten.

Nach einem Bericht der „Berliner Zeitung“ soll es zwischen Vater und Tochter zum Streit gekommen sein. Dann soll der Mann auf die Frau eingestochen haben. Das Pflegepersonal habe Polizei und Feuerwehr alarmiert. (dpa/mp)