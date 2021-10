Im hessischen Ort Kelsterbach soll es Ende September zu einer folgenschweren Auseinandersetzung gekommen sein. Vor einer Apotheke sollen Polizeibeamte den Inhaber brutal zusammengeschlagen haben. Grund: Streit um den Kundenparkplatz der Apotheke. Beide Seiten schildern jedoch eine komplett unterschiedliche Version der Ereignisse.

Nachdem der Apotheker den Vorfall detailliert im Portal „Apotheke Adhoc“ schilderte, wuchs die Kritik an der Polizei in Hessen. Laut Okan Osman-Oglou sollen Beamte am 20. September vor seiner Apotheke in Kelsterbach (Kreis Groß-Gerau) ihren Polizeiwagen auf einem seiner Kundenparkplätze geparkt haben – um vor der Apotheke Verkehrsteilnehmer:innen zu kontrollieren.

Vor Apotheke in Hessen: Streit zwischen Inhaber und Polizei eskaliert

Osman-Oglou habe die Polizisten daraufhin gebeten, den Parkplatz wieder freizugeben, damit Kund:innen dort wieder parken könnten. Wie es in „Apotheke Adhoc“ heißt, soll er dies, laut mehrere Zeug:innen „freundlich“ getan haben.

Trotzdem sei die Situation in kürzester Zeit eskaliert. Die Beamten sollen sehr schnell aggressiv geworden sein und den Apotheker direkt angebrüllt haben. Dabei habe ihn ein Beamter gegen das Schaufenster seiner Apotheke gedrückt und später mit seinem Kollegen mit „Schlägen in die Kniekehlen, gegen die Beine und in die Seiten traktiert, um ihn zu Fall zu bringen.“

Apotheker aus Kelsterbach stellt Anzeige gegen Polizisten wegen Körperverletzung

Das Polizeipräsidium Südhessen schilderte den Vorfall hingegen ganz anders: In einer Pressemitteilung heißt es, Osman-Oglou sei nach Widerstand festgenommen worden. So soll er „mit erhobenen Armen, laut brüllend“ auf die Polizisten zugekommen sein und sie aufgefordert haben, zu gehen, während die Streife auf dem Apotheken-Parkplatz einen Autofahrer kontrollierte.

Die Beamten hätten sich dann entschlossen, die Personalien des Apothekers zu überprüfen. Osman-Oglou soll sich extrem gewährt haben – und dabei einen der Polizisten im Gesicht verletzt haben. Er sei dann später festgenommen und eine Strafanzeige aufgenommen worden.

Osman-Oglu sagte gegenüber „Apotheke Adhoc“ weiter: „Irgendwann haben dutzende Menschen die Polizisten angebrüllt, was sie denn da machen. Da haben sie aufgehört“. Er habe nun eine Anzeige gegen die Polizisten wegen Körperverletzung gestellt. (alp)