Starkregen, Tornados: „Emmelinde“ sorgt für Verletzte und Millionenschäden

Gewitter, Starkregen, Orkanböen, Tornados: Tief „Emmelinde“ hat in Teilen Deutschlands den Freitag über und in der Nacht zu Samstag schwere Schäden verursacht. Betroffen war vor allem Nordrhein-Westfalen. Allein in Paderborn wurden 43 Menschen verletzt. Einige von ihnen schwer, wie ein Polizeisprecher sagte.

Es stünden umfangreiche Aufräumarbeiten an: Lose Dachziegel, umgestürzte Baugerüste und Äste, die in Fenster gekracht seien, beschrieb der Polizeisprecher die Schäden vom Freitagabend. In Lippstadt meldete die Feuerwehr gar einen mutmaßlichen Tornado, der schwere Schäden angerichtet habe. Es gebe zerstörte Däche, umgestürzte Bäume im gesamten Stadtgebiet. In Paderborn war die Rede von Millionenschäden, etwa in einem Gewerbegebiet.

Tornados: „Emmelinde“ sorgt für Verletzte und Millionenschäden

Im Mittelfranken in Bayern wurden während des Unwetters 14 Menschen bei dem Einsturz einer Holzhütte verletzt, darunter mehrere Kinder. Das Unglück ereignete sich am Freitagabend in Spalt (Landkreis Roth) nahe dem Großen Brombachsee. Einer Polizeisprecherin zufolge hatten angesichts des in Bayern aufziehenden Unwetters Urlauber in der 85 Quadratmeter großen Hütte Schutz gesucht, die dann zur Seite gekippt und in sich zusammengefallen sei.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland blieben größere Schäden trotz starker Gewitter zwar aus. Die Polizei meldete nur vereinzelt umgestürzte Bäume, Hagelschäden an Autos sowie die Überflutung von Kellern. Trotzdem starb ein 38-jähriger Mann, als er beim Betreten eines unter Wasser stehenden Kellers einen Stromschlag erlitt, dadurch zu Fall kam und vermutlich mit dem Kopf aufschlug, wie die Polizei mitteilte. Im Landkreis Bernkastel-Wittlich wurden bei einem Autounfall auf regennasser Landstraße fünf Menschen verletzt, darunter auch ein dreijähriges Kind.

Umgestürzte Bäume im Paderborner Innenstadt-Bereich.

In Thüringen kam ein Autofahrer bei Dittersdorf im Saale-Orla-Kreis aufgrund von Aquaplaning mit seinem Wagen von der Straße ab und krachte gegen eine Betonwand. Er und drei Mitfahrer wurden leicht verletzt. In Sachsen unterbrach wegen eines Gewitters über Leipzig die Band Rammstein ihr Konzert am Freitagabend für eine halbe Stunde. 45 Minuten nach Beginn der Show wurden die Menschen in der Arena aufgefordert, den Innenraum des Stadions zu verlassen und Schutz zu suchen. Nach 15 Minuten wurden die Fans zurück in den Innenraum gelassen.

DWD-Prognose: So wird das Wetter am Wochenende

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigte für Freitag und die vergangene Nacht insgesamt drei Tornados. So traten in Paderborn, Lippstadt und in Lütmarsen, einem Ortsteil der Stadt Höxter, die eindrucksvollen Wirbelstürme auf, bei denen aus einer Gewitterwolke ein rüsselartiger Wolkenschlauch bis in Bodennähe reicht.

Am Samstag sollte das Gewittertief nach Angaben des DWD ostwärts über Mecklenburg-Vorpommern abziehen. Im Süden sei noch vereinzelt mit Gewittern zu rechnen. Die Menschen im Norden können sich auf einen Wechsel aus Sonne und Wolken einstellen, auch im Südwesten soll es sonnig, jedoch nicht mehr so warm werden. (mp)