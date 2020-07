Staatsschutz informiert: Veranstalten Rechte im Osten Nazi-Sommercamps?

Dresden -

Treffen sich in Ostsachsen derzeit Rechte zum Sommercamp? Das Bündnis „Dresden Nazifrei“ hat völkische Mädchengruppen mit rechten Symbolen an der Kleidung dokumentiert. Der Staatsschutz ist informiert.

Mittwoch musizierte auf einem Marktplatz in Dresden eine Gruppe Mädchen mit dem Abzeichen des „Freibundes“ auf der Bluse. Völlig offen, völlig ungeniert. Der Jugendverband wird zur „Neuen Rechten“ gezählt.

Sachsen: Mädchen mit Nazi-Symbolen unterwegs

Einen Tag zuvor war im etwa 35 Kilometer entfernten Rathen eine ähnlich gekleidete Gruppe unterwegs. Auch sie mit rechtem Symbol, dem „Wotansknoten“. Dieses germanische Zeichen wird in der rechten Szene verwendet, kann aber bisher nicht eindeutig einer Organisation zugeordnet werden.

Dresden: Diese Mädchen tragen das Symbol des Jugendbundes „Freibund" am Ärmel. hfr Foto:

Völkische Feriencamps in Sachsen keine Seltenheit

„Immer wieder finden in der Sächsischen Schweiz oder in Quitzdorf am See völkische Feriencamps statt“, so Annalena Schmidt, Sprecherin des Bündnisses „Dresden Nazifrei“. „Mittlerweile gibt es Hinweise darauf, dass die beiden Mädchengruppen sich schon einige Tage lang in der Region aufhalten. Das alles spricht für ein solches Sommercamp.“

Die Polizei habe einen Hinweis an den Staatsschutz weitergegeben. Aber: Ein Jugendbund an sich ist keine Straftat. „Einige, wie zum Beispiel die ,Wiking-Jugend‘, sind verboten“, so Schmidt. Aber die Mädchen dürfen ihre Gesinnung bisher ungestraft ausleben. (abu)